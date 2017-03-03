В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку

Сегодня, 3 марта, полицейские задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку в подъезде дома на улице Рабкоров. Об этом сообщил источник «Медиакорсети», знакомый с ситуацией.
В МВД эту информацию подтвердили.
- 3 марта около 20.30 на территории Советского района был совершен грабеж в отношении женщины, злоумышленник в подъезде жилого дома отобрал у нее деньги и скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и доставлен в отдел внутренних дел. В настоящее время его проверяют на причастность к совершению подобных преступлений в городе Уфе, - сообщили ГТРК Башкортостан в пресс-службе ведомства.
Напомним, что на девочку напали в Уфе 2 марта на улице Рабкоров. 3 марта её родители обратились в полицию и рассказали, что у их дочери также были похищены сережки. Задержанный мужчина может быть причастен и к нападению на школьницу.