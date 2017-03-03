В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку

- 3 марта около 20.30 на территории Советского района был совершен грабеж в отношении женщины, злоумышленник в подъезде жилого дома отобрал у нее деньги и скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и доставлен в отдел внутренних дел. В настоящее время его проверяют на причастность к совершению подобных преступлений в городе Уфе, - сообщили ГТРК Башкортостан в пресс-службе ведомства.