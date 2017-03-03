В Уфе презентовали новый BMW 5 серии

В Уфе 2 марта презентовали новый BMW 5 серии. Машина должна понравиться тем, кто любит комфорт, ценит качество и статусность. Презентация вызвала большой интерес, на нее пришли и представители конкурентов. Но это не случайно, ведь BMW в Уфе, по данным AEB (Ассоциации европейского бизнеса – прим.) за 2016 год, значительно опережает их по объему продаж в классе «премиум».
Журнал «За рулем» уже провел тест-драйв новой модели. Процитируем отзыв:
«Новинку можно запросто принять за рестайлинг предыдущей модели. Но на деле это абсолютно новое поколение: «пятерка» G30 построена на общей с нынешней «семеркой» модульной платформе CLAR. Отныне у «пятерки» и «семерки» вообще много общего.
От «старшего брата» новинка унаследовала электронную приборную панель, огромный 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и ряд интересных опций, в числе которых аудиосистема Bowers&Wilkins с алмазными высокочастотными динамиками и массажные кресла с восемью различными программами. Кстати, с мультимедийкой также можно общаться на языке жестов. И с точки зрения качества материалов и исполнения разницы с «семеркой» — почти никакой.
Почти — исключительно потому, что кожа, которой опционно обтягивают переднюю панель, в «пятерке» заметно грубее. Но все остальное — на очень высоком уровне. Интерьер G30 воспринимается добротнее и качественнее, нежели в Мерседесе Е-класса. Детали идеально подогнаны друг к другу, ничего не скрипит и не гремит.
Разумеется, со сменой поколений «пятерка» увеличилась в размерах. Отныне ее колесная база составляет 2975 мм — и это больше, чем у Е-класса (2939 мм)».
Участник тест-драйва испытал две модификации: 530d xDrive (265 л.с.) и 540i (340 л.с.). И пришел к выводу, что они обе «чертовски быстры». Полноприводная дизельная «пятерка» прошла первую сотню метров за 5,4 секунды. «Пятьсот сороковая» оказалась быстрее на три десятых секунды.
Продажи BMW 5 серии стартовали в России 2 марта. Тем временем стали известны данные об объемах продаж моделей класса «премиум» в Уфе. BMW в прошлом году почти вдвое опередила Mersedes. Сравните сами.
Продажи в Уфе (2016 год), данные AEB
Брендколичество проданных машин (шт)BMW513Mercedes-Benz243Mercedes-Benz Vans24