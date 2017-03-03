В Уфе презентовали новый BMW 5 серии

В Уфе 2 марта презентовали новый BMW 5 серии. Машина должна понравиться тем, кто любит комфорт, ценит качество и статусность. Презентация вызвала большой интерес, на нее пришли и представители конкурентов. Но это не случайно, ведь BMW в Уфе, по данным AEB (Ассоциации европейского бизнеса – прим.) за 2016 год, значительно опережает их по объему продаж в классе «премиум».