В Уфе ищут женщину, сбившую пенсионерку 23 февраля - видео

23 февраля в 18:13 в Уфе на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского неустановленный водитель на сером "ВАЗ-2115" наехал на женщину 1952 года рождения прямо на пешеходном переходе, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Пенсионерка ушибла правую поясничную и ягодичную области.
Известно, что за рулем сбившего автомобиля находилась женщина. Если вы были свидетелем преступления, свяжитесь с полицией по телефонам: 8-937-150-1777, 2-79-33-27 либо 02.
Динар Гильмутдинов на своей странице опубликовал и видео наезда на женщину.