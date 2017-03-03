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В Уфе ищут женщину, сбившую пенсионерку 23 февраля - видео

3 марта 2017, 11:10
Главный госавтоинспектор Башкирии опубликовал видео происшествия.

23 февраля в 18:13 в Уфе на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского неустановленный водитель на сером "ВАЗ-2115" наехал на женщину 1952 года рождения прямо на пешеходном переходе, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Пенсионерка ушибла правую поясничную и ягодичную области.

Известно, что за рулем сбившего автомобиля находилась женщина. Если вы были свидетелем преступления, свяжитесь с полицией по телефонам: 8-937-150-1777, 2-79-33-27 либо 02.

Динар Гильмутдинов на своей странице опубликовал и видео наезда на женщину.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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