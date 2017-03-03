В Уфе ищут женщину, сбившую пенсионерку 23 февраля - видео

23 февраля в 18:13 в Уфе на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского неустановленный водитель на сером "ВАЗ-2115" наехал на женщину 1952 года рождения прямо на пешеходном переходе, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Пенсионерка ушибла правую поясничную и ягодичную области.