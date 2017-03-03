В Башкирии за год отремонтируют 1064 многоквартирных дома

В 2016 году на капремонт жилищного фонда было направлено 2 млрд 696 млн рублей. Это позволило отремонтировать 1209 многоквартирных домов, вместо плановых 1063. Жилищные условия улучшили свыше 192 тысяч человек. Показатель сбора взносов на капитальный ремонт по итогам 2016 года вырос и составил 86,2%. В текущем году на капремонт планируется направить более 2,7 млрд рублей взносов собственников помещений и отремонтировать 1064 многоквартирных дома. Эти цифры были озвучены на коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.
- В 2017 году также будет продолжен переход на поквартирные системы отопления и установку блочно-модульных котельных для объектов социальной сферы. Планируется реализация 14 проектов с переводом на индивидуальную систему отопления 2 230 квартир, - отметил министр ЖКХ региона Сергей Афонин.
По словам руководителя ведомства в 2017 году началась реализация национального проекта по формированию современной городской среды. Башкирии получит из федерального бюджета более 856 млн рублей в виде субсидий. Софинансирование из республиканского бюджета составит 175 млн рублей (доля PБ - 17% ).
- 2/3 указанных средств будут направлены на благоустройство дворов. 1/3 будет направлена на благоустройство наиболее часто посещаемых населением мест. Жители сами смогут выбрать, что нужно в первую очередь благоустроить – это может быть набережная, площадь или сквер, - подчеркнул министр.