В Башкирии за год отремонтируют 1064 многоквартирных дома

В 2016 году на капремонт жилищного фонда было направлено 2 млрд 696 млн рублей. Это позволило отремонтировать 1209 многоквартирных домов, вместо плановых 1063. Жилищные условия улучшили свыше 192 тысяч человек. Показатель сбора взносов на капитальный ремонт по итогам 2016 года вырос и составил 86,2%. В текущем году на капремонт планируется направить более 2,7 млрд рублей взносов собственников помещений и отремонтировать 1064 многоквартирных дома. Эти цифры были озвучены на коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.