mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии виновницу ДТП, повлекшего смерть беременной, отправили в колонию

3 марта 2017, 10:43
Беременная 29-летняя девушка скончалась в аварии по вине осужденной.

Суд приговорил 35-летнюю Ольгу Хуснутдинову к двум с половиной годам лишения свободы за совершение смертельной аварии в пьяном виде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Осужденную также лишили прав управления транспортом на два года.

Суд установил, что в июне 2016 года Ольга после распития алкоголя села за руль своего «Chevrolet Cruze» и поехала к матери домой. Не справившись с управлением на улице Технической в Стерлитамаке, она выехала на встречку, где столкнулась с «ВАЗ 21093», за рулем которого была 29-летняя беременная девушка, которая скончалась от полученных травм.

Виновница обжаловала приговор в апелляционном порядке и просила изменить реальный срок на условный или отсрочить отбывание наказания до достижения ее 9-летним ребенком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с доводами и просила суд ужесточить приговор. Верховный суд отклонил жалобу виновницы и утвердил ранее вынесенное решение. Осужденной предстоит направиться в колонию-поселение для отбытия наказания и выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07