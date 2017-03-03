В Башкирии виновницу ДТП, повлекшего смерть беременной, отправили в колонию

Суд приговорил 35-летнюю Ольгу Хуснутдинову к двум с половиной годам лишения свободы за совершение смертельной аварии в пьяном виде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Осужденную также лишили прав управления транспортом на два года.
Суд установил, что в июне 2016 года Ольга после распития алкоголя села за руль своего «Chevrolet Cruze» и поехала к матери домой. Не справившись с управлением на улице Технической в Стерлитамаке, она выехала на встречку, где столкнулась с «ВАЗ 21093», за рулем которого была 29-летняя беременная девушка, которая скончалась от полученных травм.
Виновница обжаловала приговор в апелляционном порядке и просила изменить реальный срок на условный или отсрочить отбывание наказания до достижения ее 9-летним ребенком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с доводами и просила суд ужесточить приговор. Верховный суд отклонил жалобу виновницы и утвердил ранее вынесенное решение. Осужденной предстоит направиться в колонию-поселение для отбытия наказания и выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда потерпевшей стороне.