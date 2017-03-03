В Башкирии виновницу ДТП, повлекшего смерть беременной, отправили в колонию

Суд установил, что в июне 2016 года Ольга после распития алкоголя села за руль своего «Chevrolet Cruze» и поехала к матери домой. Не справившись с управлением на улице Технической в Стерлитамаке, она выехала на встречку, где столкнулась с «ВАЗ 21093», за рулем которого была 29-летняя беременная девушка, которая скончалась от полученных травм.