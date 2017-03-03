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В Башкирии отменили рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище

3 марта 2017, 18:24
Руководство Национального парка "Башкирии" услышало аргументы прокуратуры.

Руководство Национального парка «Башкирия» собиралось провести на своей территории рыболовный фестиваль 5 марта – на территории Нугушского водохранилища. Но Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура усмотрела в этом нарушение экологического законодательства.

Дело в том, что на Нугушском водохранилище, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, запрещено рыболовство.

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим природоохранный прокурор объявил директору ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» предостережение о недопустимости нарушения закона.

Теперь фестиваль пройдет в другом месте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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