В Башкирии отменили рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище

Руководство Национального парка «Башкирия» собиралось провести на своей территории рыболовный фестиваль 5 марта – на территории Нугушского водохранилища. Но Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура усмотрела в этом нарушение экологического законодательства.
Дело в том, что на Нугушском водохранилище, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, запрещено рыболовство.
- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим природоохранный прокурор объявил директору ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» предостережение о недопустимости нарушения закона.
Теперь фестиваль пройдет в другом месте.