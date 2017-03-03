В Башкирии отменили рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим природоохранный прокурор объявил директору ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» предостережение о недопустимости нарушения закона.