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В Башкирии гражданин Вьетнама подозревается в убийстве

3 марта 2017, 08:51
Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

41-летнему жителю Вьетнама предъявлено обвинение по подозрению в убийстве жителя Стерлитамака, сообщают в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Как считает следствие, 28 февраля вечером в Стерлитамаке в ходе ссоры между 59-летним и 41-летним вьетнамцами, младший ударил ножом старшего. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения.

Тело погибшего с насильственными признаками смерти нашли на одной из улиц Стерлитамака. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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