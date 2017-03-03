В Башкирии гражданин Вьетнама подозревается в убийстве

41-летнему жителю Вьетнама предъявлено обвинение по подозрению в убийстве жителя Стерлитамака, сообщают в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Как считает следствие, 28 февраля вечером в Стерлитамаке в ходе ссоры между 59-летним и 41-летним вьетнамцами, младший ударил ножом старшего. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения.
Тело погибшего с насильственными признаками смерти нашли на одной из улиц Стерлитамака. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.