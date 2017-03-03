Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка»

В ЦБ пояснили, что такое решение принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственного капитала «ниже двух процентов», снижением капитала «ниже минимального значения уставного капитала».