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Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка»

3 марта 2017, 11:06
Осуществлять банковские операции «Татфондбанку» запретили с 3 марта.

Сегодня пресс-служба Центрального банка РФ сообщила об отзыве лицензии у ПАО «Татфондбанк».

- Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» ПАО «Татфондбанк», - сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ пояснили, что такое решение принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственного капитала «ниже двух процентов», снижением капитала «ниже минимального значения уставного капитала».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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