«Сода» рассказала про геологоразведку шихана Куш-тау в Башкирии

Башкирская содовая компания (БСК) начала геологоразведочные работы на шихане Куш-тау. Поскольку тема поиска сырья для «Соды»в Башкирии всегда вызывала общественный интерес, мы решили узнать всё из первых уст. На вопросы Медиакорсети ответил директор по производству «Соды» АО БСК Юрий Иванов.
- На Куш-тау начались геологические работы. Их проводите вы? С какой целью?
- Работаем там, конечно, не мы. Мы же производственники, а не геологи. Работы на Куш-тау ведет «Башкиргеология». Но ищет она именно известняк, подходящий для производства кальцинированной соды и цемента. То есть, сырье для наших заводов. Мы получили лицензию департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, подготовили проект, который получил одобрение в «Росгеолэкспертизе» Минприроды России, получили разрешение республиканского Минлесхоза и провели тендер. «Башкиргеология» его выиграла. Организация опытная, команда там профессиональная, так что надеемся, что работы будут проведены четко и в срок.
- Как долго они продлятся?
- Думаю, от полугода до года. Трудно сказать определенно, потому что объект достаточно сложный. Большой почвенный слой, много карстовых пустот. Кроме того, компания хочет провести работы аккуратно, без спешки. С другой стороны, затягивать мы тоже не намерены, все-таки запасов действующего месторождения остается все меньше.
- Какой ущерб будет нанесен природе?
- Практически никакого. Это же исследование, а не промышленная разработка. Будет пробурено всего 16 скважин. После окончания работ проведем рекультивацию. На горе есть база отдыха и горнолыжная трасса, они будут работать в обычном режиме. Жителей близлежащих деревень исследование тоже никак не затронет.
- В СМИ мелькала информация, что какие-то геологические работы на Куш-тау уже проводились.
- Все правильно. В 2006 – 2008 годах годах предварительное изучение уже начиналось. Когда выяснилось, что качество сырья там далеко от идеального, работы свернули. Сейчас решили доизучить. Потому что на другие месторождения, которые предлагаются нам в качестве альтернативы, надежд еще меньше. Решение о проведении исследования приняла рабочая группа республиканского правительства, специально созданная для решения сырьевой проблемы БСК.
- Как сейчас обстоят дела с сырьем? Надолго хватит?
- Надеюсь, что еще несколько лет продержимся. Трудно сказать точно, потому что сейчас мы решаем уравнение с большим количеством неизвестных. Работы ведутся ниже уровня грунтовых вод. Добываем известняк из-под воды. Никто в мире никогда раньше этого не делал, поэтому полного понимания, что нас ждет дальше, нет. Это как блуждать в потемках, на ощупь – не знаешь, на что наткнешься в следующий момент.
- Писали, что есть риск загрязнения Белой.
- Проблема в том, что совсем рядом с месторождением протекает река Селеук, которая чуть ниже впадает в Белую. Пока добыча шла на уровне выше грунтовых вод, никаких проблем не было. Сейчас определенные риски имеются, но мы стараемся их минимизировать. Думаю, здесь все будет нормально. Есть, однако, проблемы, решить которые мы не в состоянии. Подводные взрывы, например, детонируют намного сильнее наземных и если раньше жители близлежащих населенных пунктов не жаловались, то теперь их претензии поступают постоянно.
- Вы доверяете специалистам, которые следят, чтоб не было прорыва загрязненных вод в Белую? Это ваши люди?
- Нет, работами на месторождении занимается не БСК, а «Сырьевая компания». Но мы, безусловно, им доверяем, иначе их бы там не было. Поймите, мы все - тоже местные и Белая представляет для нас не меньшую ценность, чем для остальных жителей республики. Наша компания между прочим уже несколько лет занимается тем, что ежегодно выпускает в реку по нескольку десятков тысяч мальков стерляди. Закупаем их в Кармановском рыбхозе, везем сюда и здесь выпускаем. Спросите местных рыбаков.
- Мальки – это хорошо, а как обстоят дела в компании в целом? Кризис сказался?
- Наоборот. Курс на импортозамещение, объявленный после введения санкций, действительно оправдывает себя. По крайней мере, в нашем случае. Мы практически полностью вытеснили иностранцев с российского рынка. Все производственные показатели у нас растут. По некоторым видам продукции на 2-3 процента, по некоторым – на все 10 процента в год. Соответственно, увеличиваются и наши платежи в бюджет. За последние два года, например, БСК увеличила их более чем в два раза. Все больший объем средств мы направляем на модернизацию наших заводов. К 2020 году большая часть оборудования, связанного с производством кальцинированной соды, будет реконструирована. Это самое сложное и материалоемкое производство.
- И что, после этого экология в Стерлитамаке улучшится?
- Да. Но вообще-то улучшение экологической ситуации – это не только вопрос будущего. Она становится лучше уже сейчас. Например, мы решаем проблему «белых морей». Если раньше на протяжении десятилетий отработанная дистиллерная жидкость просто сливалась за городом, то в прошлом году мы запустили установку, которая ее перерабатывает. Лет через пятнадцать «белые моря» мы полностью ликвидируем.
- Как вы думаете, приведут ли работы на Куш-тау к проблемам с местным населением?
- Думаю, не приведут. Во-первых, Куш-тау не является памятником природы. Во-вторых, на самой горе никто не живет. В-третьих, никто никогда не говорил, что эта гора – «священная». И, в-четвертых, пока на горе работают только геологи. Это не начало разработки, это простое исследование. Геологи работают по всей стране, никто против них не протестует. Так что причин для недовольства нет.
Что касается деревень, расположенных неподалеку, то их главная проблема – нехватка рабочих мест. Если начнется промышленная разработка горы, то они появятся. Местных жителей мы будем брать на работу в первую очередь. Кроме того, не стоит забывать, что БСК – компания социально-ответственная. Там, где мы работаем, мы реализуем большое число благотворительных и социальных проектов. Например, в благоустройство Стерлитамака только за последние несколько лет мы вложили без малого миллиард рублей. Больницы, парки, дворцы культуры, кружки и секции для детей, праздники для горожан – всего не перечислишь. Если мы начнем работать на Куш-тау, то, естественно, будем участвовать и в решении проблем местных жителей. Так что, мне кажется, они напрямую заинтересованы в том, чтобы сырье на горе было обнаружено и мы приступили к его разработке.
На тот случай, если у кого-то возникнут вопросы, мы открыли общественную приемную, задачей которой как раз и будет общение с людьми. Стерлитамаковцы, которых волнуют перспективы предприятия, туда уже обращаются.