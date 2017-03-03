«Сода» рассказала про геологоразведку шихана Куш-тау в Башкирии

Что касается деревень, расположенных неподалеку, то их главная проблема – нехватка рабочих мест. Если начнется промышленная разработка горы, то они появятся. Местных жителей мы будем брать на работу в первую очередь. Кроме того, не стоит забывать, что БСК – компания социально-ответственная. Там, где мы работаем, мы реализуем большое число благотворительных и социальных проектов. Например, в благоустройство Стерлитамака только за последние несколько лет мы вложили без малого миллиард рублей. Больницы, парки, дворцы культуры, кружки и секции для детей, праздники для горожан – всего не перечислишь. Если мы начнем работать на Куш-тау, то, естественно, будем участвовать и в решении проблем местных жителей. Так что, мне кажется, они напрямую заинтересованы в том, чтобы сырье на горе было обнаружено и мы приступили к его разработке.