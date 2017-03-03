Слушания по делу «Кроношпана» в Уфе перенесли на две недели

Напомним, что представители движения «СтопКроношпан» перед заседанием суда обнародовали свою позицию, в которой они изложили доводы, почему ответчику должно быть отказано в удовлетворении кассационной жалобы, перечислив ряд процессуальных нарушений. 13 января Верховный суд Башкирии признал незаконным выдачу положительных заключений по проектной документации очистных сооружений и производства древесно-стружечных плит завода компании "Кроношпан Башкортостан", удовлетворив аппеляцию активистов. Суд учел их аргументы о том, что вышеуказанные объекты находятся в третьем поясе санитарной охраны водозаборов Уфы. Ответчик не согласился с решением суда и подал кассационную жалобу, 15 февраля судья ВС РБ Фируза Каримова вынесла определение о направлении кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Президиума ВС.