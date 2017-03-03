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Слушания по делу «Кроношпана» в Уфе перенесли на две недели

3 марта 2017, 18:00
Следующее заседание состоится 15 марта.

В Уфе 1 марта прошло заседание кассационной инстанции по делу «Кроношпана». Слушания по делу перенесли на 15 марта в связи с поступлением дополнительной кассационной жалобы, сообщила Медиакорсети член совета движения «СтопКроношпан» Рамиля Саитова.

- Дополнительную кассационную жалобу подал ответчик по делу ГАУ «Госэкспертиза РБ», - рассказала Рамиля Саитова. Слушания отложили на 15 марта, на 14.00.

По данным издания idelreal.org, активисты "СтопКроношпана" заявили отвод судье, "суд в отводе отказал и, сославшись на то, что в заседание явились не все истцы, перенес рассмотрение дела на 15 марта".

Напомним, что представители движения «СтопКроношпан» перед заседанием суда обнародовали свою позицию, в которой они изложили доводы, почему ответчику должно быть отказано в удовлетворении кассационной жалобы, перечислив ряд процессуальных нарушений. 13 января Верховный суд Башкирии признал незаконным выдачу положительных заключений по проектной документации очистных сооружений и производства древесно-стружечных плит завода компании "Кроношпан Башкортостан", удовлетворив аппеляцию активистов. Суд учел их аргументы о том, что вышеуказанные объекты находятся в третьем поясе санитарной охраны водозаборов Уфы. Ответчик не согласился с решением суда и подал кассационную жалобу, 15 февраля судья ВС РБ Фируза Каримова вынесла определение о направлении кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Президиума ВС.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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