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Рустэм Хамитов: Часть местных руководителей ведёт себя достаточно заносчиво

3 марта 2017, 21:10
Глава Башкирии считает, что нужно сближать власть и жителей

Глава Башкирии, отвечая на вопросы журналистов, после завершения окружного совещания, проходившего сегодня в Уфе, подчеркнул, что «без совместной деятельности властных структур, жителей, граждан ничего не получится. Это очевидно»

- Но в то же время мы видим, что часть местных руководителей ведёт себя достаточно заносчиво и чванливо по отношению к жителям. От таких руководителей мы освобождаемся. Это первое, - сказал Рустэм Хамитов. - А второе – те, кто приходит им на смену, получает жёсткое указание, в том числе от меня, – работать с людьми. Работать! Только тогда будет результат.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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