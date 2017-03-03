Рустэм Хамитов: Часть местных руководителей ведёт себя достаточно заносчиво

- Но в то же время мы видим, что часть местных руководителей ведёт себя достаточно заносчиво и чванливо по отношению к жителям. От таких руководителей мы освобождаемся. Это первое, - сказал Рустэм Хамитов. - А второе – те, кто приходит им на смену, получает жёсткое указание, в том числе от меня, – работать с людьми. Работать! Только тогда будет результат.