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Панические кандалы

3 марта 2017, 12:17
Журналист Эмиль Мусин рассуждает о женском воспитании мужчин.

- Вспоминаю своих родителей и сестёр в моменты, когда они буквально сходили с ума от грозящих их чадам «неминуемых опасностей» и «бед». Некоторые мои друзья, имеющие уже взрослых детей, буквально живут от паники до паники. Издергались сами и буквально замучили мрачным нытьём всех вокруг. Одной коллеге страх за 20-летнего «дитятю», который поднимает 250-килограммовую штангу и хорошо учится в вузе, уже мешает жить. В одно время она просто перестала радоваться жизни. «Туда не ходи... С теми не общайся», – наставляла она парня напряжённым голосом, и у того стала пропадать инициатива к общению с внешним миром, воплощению своих планов. Мужчина(!) погрузился в тревожный кисель маменьки. Он законсервировался на диване. Любил радовать маму вымытой посудой, полами, почетными грамотами на работе. Девицы быстро понимали, кто в стае главный, и не вливались в концепцию системного администратора. Он превратился в шар плоти, страдающей диабетом. Информационные установки родительницы материализовались.

У другой знакомой сын также стал очень скованным. Никаких амбиций. А время идёт. Последствия излишней сопричастности к паническим наставлениям родителей я наблюдал не раз: 45-летние незамужние и неженатые «дети», живущие со своими вечно голосящими родителями. Многие из них пьют горькую и уже вряд ли совьют своё гнездо.

– Так нельзя, – пытаюсь я встряхнуть знакомую, имеющую взрослого сына. – Что воплотилось из твоих тревог? Боялась, что сын не закончит вуз, женится раньше времени, закончил, диплом ему не нужен, занялся бизнесом, не женат. Тревожилась, что связался с жуликами, не связался, он умён и осторожен, мол, заболеет - тоже нет. Стал туристом и спортсменом, процветает.

Практически все её беспокойства оказались надуманными. Но паника подарила женщине кучу диагнозов. Даже сейчас, когда и с сыном, и с ней всё хорошо, она как бы постоянно пребывает в ожидании большой беды. Вскоре я заметил такую же излишнюю жертвенность и тревожность и в других знакомых женщинах, причём у тех, кто фактически не живет полноценно, не имеет спутника жизни, не путешествует.

- Какое уж тут хобби в наше трудное время?, – говорят они мне.

- Зачем Вы проживаете не свою жизнь, а жизнь своего ребенка? – отвечаю им.

Ещё хуже, если мама становится и архитектором, и прорабом судьбы молодого мужчины. Не у всех это получается. Тем более, если все решить за человека...

– Ошибок, болезней не избежать никому и никогда, – убеждал я сокурсницу, причём вместе с её мужем. – Стоит ли надеяться на идеальную картину ценой своего здоровья, покоя близких, тем более, что подавляющее количество «бед» не воплотилось? А то, прожитое в панике время, обратно не отмотаешь.

Давайте «проверим» свои прошлые тревоги.

#Мнения#Эмиль Мусин
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