Панические кандалы

- Вспоминаю своих родителей и сестёр в моменты, когда они буквально сходили с ума от грозящих их чадам «неминуемых опасностей» и «бед». Некоторые мои друзья, имеющие уже взрослых детей, буквально живут от паники до паники. Издергались сами и буквально замучили мрачным нытьём всех вокруг. Одной коллеге страх за 20-летнего «дитятю», который поднимает 250-килограммовую штангу и хорошо учится в вузе, уже мешает жить. В одно время она просто перестала радоваться жизни. «Туда не ходи... С теми не общайся», – наставляла она парня напряжённым голосом, и у того стала пропадать инициатива к общению с внешним миром, воплощению своих планов. Мужчина(!) погрузился в тревожный кисель маменьки. Он законсервировался на диване. Любил радовать маму вымытой посудой, полами, почетными грамотами на работе. Девицы быстро понимали, кто в стае главный, и не вливались в концепцию системного администратора. Он превратился в шар плоти, страдающей диабетом. Информационные установки родительницы материализовались.