Ориентировка насильника, напавшего на 12-летнюю девочку в Уфе, появилась в СМИ

В ориентировке написано, что на вид мужчине 40-45 лет, рост 165 – 170 см, был одет в дутый пуховик черного цвета с полосой на груди, темно-синие джинсы, черные кроссовки на шнурках, черная или серая кепка. Имеется порез на указательном пальце или безымянном пальце руки. Также даются контактные телефоны полиции.