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Ориентировка насильника, напавшего на 12-летнюю девочку в Уфе, появилась в СМИ

3 марта 2017, 20:47
На вид мужчине 40-45 лет, Рост 165-170 см

Ряд интернет – СМИ разместили на своих сайтах ориентировку и фоторобот предполагаемого насильника, который напал вчера, 2 марта на 12 – летнюю девочку в подъезде дома дома на ул. Рабкоров 2/5.

В ориентировке написано, что на вид мужчине 40-45 лет, рост 165 – 170 см, был одет в дутый пуховик черного цвета с полосой на груди, темно-синие джинсы, черные кроссовки на шнурках, черная или серая кепка. Имеется порез на указательном пальце или безымянном пальце руки. Также даются контактные телефоны полиции.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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