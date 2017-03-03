Ориентировка насильника, напавшего на 12-летнюю девочку в Уфе, появилась в СМИ

Ряд интернет – СМИ разместили на своих сайтах ориентировку и фоторобот предполагаемого насильника, который напал вчера, 2 марта на 12 – летнюю девочку в подъезде дома дома на ул. Рабкоров 2/5.
В ориентировке написано, что на вид мужчине 40-45 лет, рост 165 – 170 см, был одет в дутый пуховик черного цвета с полосой на груди, темно-синие джинсы, черные кроссовки на шнурках, черная или серая кепка. Имеется порез на указательном пальце или безымянном пальце руки. Также даются контактные телефоны полиции.