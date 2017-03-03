ОНФ в Башкирии решило заняться проверкой состояния лифтов

Почти треть лифтов в стране, по данным Ростехнадзора на 2015 год, изношены и требуют замены. Однако, как отмечают эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), судя по региональным программам капитального ремонта, регионы России, скорее всего, не успеют обновить старый парк лифтов в срок до 2020 года, как того требуют существующие технические нормативы и требования безопасности. ОНФ проведет всероссийский мониторинг краткосрочных и долгосрочных программ капитального ремонта и уточнит, какое количество лифтов планируется отремонтировать или полностью заменить. По результатам мониторинга эксперты сформируют предложения по актуализации программ капремонта, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
И это не случайно. В ОНФ поступают многочисленные жалобы граждан на ненадлежащее состояние лифтов, срок эксплуатации которых давно истек. Каждый год из-за старого оборудования и халатности обслуживающих организаций люди получают травмы и даже гибнут. Кроме того, жители часто сталкиваются с перебоями в работе лифтов. Нередко они ломаются прямо во время движения, могут проезжать нужный этаж без остановки, не реагировать на кнопку вызова или работать только два-три часа в день.
- Граждане жалуются на то, что иногда во всем доме работает только один лифт, да и тот едет с перебоями, не останавливается на некоторых этажах или же раскачивается из стороны в сторону, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Надежда Крылова. – Зачастую сами лифтовые кабины находятся в аварийном состоянии: у них отходит пол, гаснет свет, неплотно закрываются двери. Например, такие случаи зафиксированы в Московской, Липецкой, Иркутской областях и других регионах.
Надежда Крылова пояснила, что до 2013 года действовали правила безопасной эксплуатации лифта. С 2013 года их отменили, лифты были выведены из категории опасных производственных объектов. Вместо указанных правил был введен технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», который установил новые требования к лифтам, ослабив контроль за их текущим состоянием.
По данным Ростехнадзора, в 2015 году в России эксплуатировалось 527,5 тысяч лифтов. Из них, по состоянию на 1 января 2016, отработали нормативный срок службы (25 лет и более в зависимости от лифта) 150,1 тыс лифтов, или 28,5% от их общего числа. По истечении этого срока должна проводиться оценка, по итогам которой принимается решение о замене подъемного устройства, продлении срока использования или модернизации.
Замена лифта должна осуществляться в рамках программы капитального ремонта, утверждаемого субъектом РФ, или по решению собственников – жителей, готовых самостоятельно внести необходимые средства. В отношении устройств, срок службы которых закончился до вступления в силу регламента, установлен переходный период в семь лет. Однако, по словам экспертов, замена лифтов часто затягивается из-за нехватки денег или же вовсе не включена в программу капитального ремонта из-за халатности ответственных лиц.
В соответствии с техническими нормативами и требованиями безопасности лифты с истекшим сроком службы по состоянию на начало 2013 г. должны быть приведены в надлежащее техническое состояние до середины февраля 2020 г. Они должны быть модернизованы или полностью заменены. Однако, как отмечают эксперты Народного фронта, регионы не успеют провести все работы в срок, так как в региональные краткосрочные программы капремонта включено недостаточное количество лифтов. Недавно заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис призвал регионы активно включиться в работу по обновлению лифтов. По его словам, объемы замены старых лифтов в России можно увеличить более чем в два раза – с 12 тыс до 30 тыс в год.
- По итогам мониторинга мы сформируем предложения по актуализации программ капремонта. Если окажется, что лифты ремонтируются и заменяются слишком медленно, то мы направим в регионы предложения увеличить их количество в региональных программах капремонта. Важность своевременного и качественного капитального ремонта лифтов должна быть осознана всеми заинтересованными лицами, поскольку их надлежащее состояние обеспечивает защиту жизни и здоровья человека, – пояснила Крылова.