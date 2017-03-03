ОНФ в Башкирии решило заняться проверкой состояния лифтов

В соответствии с техническими нормативами и требованиями безопасности лифты с истекшим сроком службы по состоянию на начало 2013 г. должны быть приведены в надлежащее техническое состояние до середины февраля 2020 г. Они должны быть модернизованы или полностью заменены. Однако, как отмечают эксперты Народного фронта, регионы не успеют провести все работы в срок, так как в региональные краткосрочные программы капремонта включено недостаточное количество лифтов. Недавно заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис призвал регионы активно включиться в работу по обновлению лифтов. По его словам, объемы замены старых лифтов в России можно увеличить более чем в два раза – с 12 тыс до 30 тыс в год.