Михаил Бабич: Нужно научиться слушать мнения людей

Сегодня в Уфе проходит заседание совета Приволжского округа, на котором обсуждаются вопросы взаимодействия местной власти с населением, в том числе и в вопросах благоустройства. Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич отметил, что сегодня местной власти нужно научится слушать мнения людей.
- Сегодня мы обязаны создавать для населения благоприятную среду для жизни. Все начинается со дворов, где проходит жизнь многих поколений, и люди сами должны решать, какими они должны быть, - сказал Михаил Бабич. - Когда население само принимает материальное и моральное участие в благоустройстве своего собственного двора, то и отношение у них к этой территории совершенно другое.
Михаил Бабич также заметил, что отношение к местной власти в регионах округах со стороны населения разнится. Самая высокая оценка в Татарстане, где активно вовлекают людей в различные общественные обсуждения.
- В прошлом году в округе было проведено 1900 референдумов. Так вот 90 процентов из них было проведено в Татарстане по вопросам самообложения граждан, - отметил полпред. - Вы должны понимать, что через узнаваемость власти приходит и доверие со стороны людей.