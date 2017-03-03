Михаил Бабич: Нужно научиться слушать мнения людей

- Сегодня мы обязаны создавать для населения благоприятную среду для жизни. Все начинается со дворов, где проходит жизнь многих поколений, и люди сами должны решать, какими они должны быть, - сказал Михаил Бабич. - Когда население само принимает материальное и моральное участие в благоустройстве своего собственного двора, то и отношение у них к этой территории совершенно другое.