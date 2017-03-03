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Михаил Бабич: Нужно научиться слушать мнения людей

3 марта 2017, 15:38
Полпред президента в ПФО считает, что в вопросах благоустройства дворов люди сами должны определять приоритеты.

Сегодня в Уфе проходит заседание совета Приволжского округа, на котором обсуждаются вопросы взаимодействия местной власти с населением, в том числе и в вопросах благоустройства. Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич отметил, что сегодня местной власти нужно научится слушать мнения людей.

- Сегодня мы обязаны создавать для населения благоприятную среду для жизни. Все начинается со дворов, где проходит жизнь многих поколений, и люди сами должны решать, какими они должны быть, - сказал Михаил Бабич. - Когда население само принимает материальное и моральное участие в благоустройстве своего собственного двора, то и отношение у них к этой территории совершенно другое.

Михаил Бабич также заметил, что отношение к местной власти в регионах округах со стороны населения разнится. Самая высокая оценка в Татарстане, где активно вовлекают людей в различные общественные обсуждения.
- В прошлом году в округе было проведено 1900 референдумов. Так вот 90 процентов из них было проведено в Татарстане по вопросам самообложения граждан, - отметил полпред. - Вы должны понимать, что через узнаваемость власти приходит и доверие со стороны людей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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