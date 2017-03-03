Крупнейшее издательство Башкирии возглавил Константин Тупиков

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало результаты конкурсов на замещение должностей трех республиканских государственных унитарных предприятий.
Как следует из информации на сайте ведомства, по итогам конкурса, который был проведен 20 февраля, руководителем ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан» стал Константин Тупиков.
Информация о том, были ли у него соперники, не приведена.
Ранее газета «Коммерсантъ-Башкортостан» сообщала, что господин Тупиков был назначен исполняющим обязанности этого предприятия. Приступил он к этой работе в конце декабря прошлого года.
В открытом доступе его биография не опубликована.
По информации источников «Медиакорсети», Контантин Тупиков долгое время работал в банковской сфере. Он пользуется доверием министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева.
Завершены и два конкурса на замещение должностей руководителей ГУП «Башгеолцентр» и «Управление административными зданиями», которые состоялись 22 февраля.
Руководителем «Башгеолцентра» стал Руслан Хафизов, а «Управление административными зданиями» (УАЗ) возглавила Эльвира Берг.
Отметим, что Эльвира Берг руководит «УАЗ» с 2013 года, в Руслан Хафизов - «Башгеолцентр» с 2015 (по данным СПАРК-Интерфакс).
Государственное республиканское издательство «Башкортостан» - занимается типографской деятельностью. По данным СПАРК-Интерфакс, с 2012 года руководил предприятием Анатолий Безрукавников. По итогам 2015 года выручка составила 255,7 млн руб, убыток – 49,2 млн руб. Отметим, что в течение прошлого года в арбитражный суд Башкирии неоднократно поступали иски о признании предприятия банкротом. Однако фактически процедура банкротства начата не была.
«Управление административными зданиями» - занимается управлением эксплуатацией жилого и нежилого фонда, эксплуатацией административных зданий. По итогам 2015 года выручка – 164,4 млн руб, чистая прибыль – 7,6 млн руб.
«Башгеолцентр» занимается развитием и воспроизводством минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и подземных вод Башкирии. По итогам 2015 года выручка составила 15,9 млн руб, чистая прибыль – 124 тыс. руб.