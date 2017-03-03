Крупнейшее издательство Башкирии возглавил Константин Тупиков

Государственное республиканское издательство «Башкортостан» - занимается типографской деятельностью. По данным СПАРК-Интерфакс, с 2012 года руководил предприятием Анатолий Безрукавников. По итогам 2015 года выручка составила 255,7 млн руб, убыток – 49,2 млн руб. Отметим, что в течение прошлого года в арбитражный суд Башкирии неоднократно поступали иски о признании предприятия банкротом. Однако фактически процедура банкротства начата не была.