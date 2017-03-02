В Уфе стартовал финал Кубка мира по международным шашкам

В Уфе на базе «Президент Отеля» с 1 по 12 марта проходит финал Кубка мира по международным шашкам. Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с президентом Всемирной федерации шашек Гарри Оттеном, сообщает пресс-служба главы региона.
- Стороны обсудили перспективы развития шашечного спорта в регионе и возможность проведения здесь крупных международных соревнований, - рассказали в пресс-службе главы Башкирии.
Рустэм Хамитов выразил уверенность в том, что финал Кубка мира по международным шашкам пройдёт в Уфе на хорошем уровне.
- Это, конечно, важное событие, но главное, что мы продолжаем шашечное движение, - отметил он. - Иногда, может быть, запросы наших коллег опережают наши возможности, но в целом мы продолжаем такого рода поддержку. И в дальнейшем мы будем взаимодействовать и поддерживать шашки.
- Можете рассчитывать на нас как на территорию, которая всегда будет поддерживать этот вид спорта, - сказал Рустэм Хамитов.
Гарри Оттен ожидает, что в ближайшие годы в Уфе пройдут ещё несколько соревнований.
- Могу сказать, что Уфа является шашечной столицей не только России, но и на международном уровне, - высказался президент Всемирной федерации шашек.- Мы планируем провести чемпионат мира по шашкам в 2018-2020 годах. С каждым годом количество участников будет только возрастать. Возможно, Уфа станет одним из городов, где пройдут подобные мероприятия.
Напомним, в 2013 году Уфа уже принимала чемпионат мира по международным шашкам.