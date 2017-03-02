mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе стартовал финал Кубка мира по международным шашкам

2 марта 2017, 15:02
Президент Всемирной федерации шашек Гарри Оттен приехал на турнир.

В Уфе на базе «Президент Отеля» с 1 по 12 марта проходит финал Кубка мира по международным шашкам. Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с президентом Всемирной федерации шашек Гарри Оттеном, сообщает пресс-служба главы региона.

- Стороны обсудили перспективы развития шашечного спорта в регионе и возможность проведения здесь крупных международных соревнований, - рассказали в пресс-службе главы Башкирии.

Рустэм Хамитов выразил уверенность в том, что финал Кубка мира по международным шашкам пройдёт в Уфе на хорошем уровне.

- Это, конечно, важное событие, но главное, что мы продолжаем шашечное движение, - отметил он. - Иногда, может быть, запросы наших коллег опережают наши возможности, но в целом мы продолжаем такого рода поддержку. И в дальнейшем мы будем взаимодействовать и поддерживать шашки.

- Можете рассчитывать на нас как на территорию, которая всегда будет поддерживать этот вид спорта, - сказал Рустэм Хамитов.

Гарри Оттен ожидает, что в ближайшие годы в Уфе пройдут ещё несколько соревнований.

- Могу сказать, что Уфа является шашечной столицей не только России, но и на международном уровне, - высказался президент Всемирной федерации шашек.- Мы планируем провести чемпионат мира по шашкам в 2018-2020 годах. С каждым годом количество участников будет только возрастать. Возможно, Уфа станет одним из городов, где пройдут подобные мероприятия.

Напомним, в 2013 году Уфа уже принимала чемпионат мира по международным шашкам.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07