В Уфе стартовал финал Кубка мира по международным шашкам

- Это, конечно, важное событие, но главное, что мы продолжаем шашечное движение, - отметил он. - Иногда, может быть, запросы наших коллег опережают наши возможности, но в целом мы продолжаем такого рода поддержку. И в дальнейшем мы будем взаимодействовать и поддерживать шашки.