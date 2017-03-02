В Уфе пройдет филармонический марафон "Самый лучший день"

4 марта, в субботу, Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова впервые в Уфе проводит акцию «Самый лучший день!». Это филармонический марафон в режиме nonstop – 10 концертов в один день на любой вкус, от классики до джаза, от этники до арт-миксов со словом, видеопроекцией и техникой sand-art (песочная анимация), сообщает пресс-служба филармонии.
Перед концертами, которые продлятся с 11 до 21 часа, в фойе обоих залов юных зрителей встретят аниматоры, которые подготовили для немало забавных сюрпризов. А взрослую аудиторию ждут интеллектуальные викторины, конкурсы и розыгрыши призов, памятные фотосессии со звездами и многое другое. Зрителям так же предложат сочинить экспромтом четверостишие со словами «Филармония-любовь» или «Филармония – весна». Так что кто-то может прийти с заготовками, чтоб выиграть супер-приз.
В этот день слушатели, переходя из зала в зал, смогут познакомиться с лучшими коллективами и солистами филармонии и увидеть новые, лучшие проекты признанного музыкального центра республики.
В 11 часов стартует «Музыка теней» - эксклюзивный совместный проект филармонии (ведущая Виктория Симонова) и мастерской “МеЖдуТанцем” под руководством Ольги Даукаевой (Колонный зал). Эстрадно-джазовый оркестр исполнит классику в джазовой обработке, а танцовщики творческой мастерской и филармонии представят хореографические версии музыкальных номеров.
В 12 часов – встреча для самых юных меломанов и их родителей – «Музыку слушаем вместе» (Органный зал). Воспитанники Филармонической детской академии – студии танца «Салават» (Маргарита Гандалипова) и капеллы мальчиков (хормейстер Клим Калитов) порадуют своими достижениями в 13 часов (Большой зал).
Артисты Музыкально-литературного лектория и ведущая Венера Аюпова ждут любителей поэзии и вокальной лирики в 14 часов (Органный зал) на уникальном концерте «Есть только миг…», посвященном поэзии Леонида Дербенёва в киномузыке. В этот день «Литературный вторник» станет «Литературной субботой».
В 15 часов к «Самому лучшему дню» присоединится вся республика. В это время в большом зале состоится вторая премьера Всероссийского виртуального концертного зала. Онлайн–трансляцию выступления Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов) из Концертного зала им. П. И. Чайковского «В стихии танца» увидят более, чем в 100 филиалах виртуального концертного зала по республике.
Совместный арт-проект коллектива филармонии и «нестеровки» - «Диалог с искусством» - в Органном зале (16 часов). Игру музыкантов Национального оркестра народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева проиллюстрирует собрание полотен нашего художественного музея. Ведущая – Виктория Симонова.
Эстафету от них подхватят сразу два проекта: в 17 часов в Колонном зале начнется «Песочная фантазия» (ведущая Алина Насибуллина) с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король. В органном зале в это же время выступит ансамбль народных инструментов «Балайка-Бэнд» (руководитель Дмитрий Анисимов), который с этого сезона стал филармоническим коллективом.
Завершится марафон сразу на двух площадках. В 18 часов в Органном зале в формате «Концерта для всей семьи» - для вас играет Эльвира Хайрутдинова, а в большом зале представят концерт популярной эстрадной группы «Караван». Свой первый юбилейный проект участники группы назвали «Йыйын» («Большой праздник»). Солисты «Каравана»: Марсель Кутуев, Рустем Шагбалов, Тимур Рамазанов, Эльмир Абубакиров, а так же Регина Баракова (танец), подготовили программу, в которой прозвучат хиты и премьеры, мелодии и танцы народов мира. Кроме этого в концерте примут участие: Загир Исянчурин, Екатерина Ямщикова, Ильнур Хайруллин (курай).
Все действо закончится праздничном фейерверком на площади филармонии. Там же зрители станут свидетелями мини-фильма, где отразят лучшие моменты марафона «Самый лучший день».