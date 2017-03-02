В Уфе пройдет филармонический марафон "Самый лучший день"

Завершится марафон сразу на двух площадках. В 18 часов в Органном зале в формате «Концерта для всей семьи» - для вас играет Эльвира Хайрутдинова, а в большом зале представят концерт популярной эстрадной группы «Караван». Свой первый юбилейный проект участники группы назвали «Йыйын» («Большой праздник»). Солисты «Каравана»: Марсель Кутуев, Рустем Шагбалов, Тимур Рамазанов, Эльмир Абубакиров, а так же Регина Баракова (танец), подготовили программу, в которой прозвучат хиты и премьеры, мелодии и танцы народов мира. Кроме этого в концерте примут участие: Загир Исянчурин, Екатерина Ямщикова, Ильнур Хайруллин (курай).