Где в Уфе уберут снег 3 марта

На официальном сайте администрации Уфы появился график уборки дворов на 3 марта. Опубликован график уборки территорий от снега и наледи в четырех районах города. В Демском, Ленинском и Орджоникидзевском районах города работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.