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Где в Уфе уберут снег 3 марта

2 марта 2017, 10:42
Мэрия опубликовала график уборки на завтра в четырех районах города.

На официальном сайте администрации Уфы появился график уборки дворов на 3 марта. Опубликован график уборки территорий от снега и наледи в четырех районах города. В Демском, Ленинском и Орджоникидзевском районах города работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.

В четырех районах по графику снег уберут по следующим адресам:

Кировский район

ул. Цюрупы,75, Октябрьской революции, 19, 21, Рабкоров, 6.

Октябрьский район

проспект Октября, 82, 84, 114/1, 114/2, 122, 122/1, ул. Р. Зорге, 31/3, 33/1, 37/1, Шафиева, 18, 20, 22, Уфимское шоссе, 18/4, 22/1, бульвар Молодежный, 5, 7

мкр. Сипайлово

ул. Ю. Гагарина, 3, 5, 9, 36/1, М. Рыльского, 8, Б. Бикбая, 38/1, 38/2, 42, А. Королева, 2, Набережная р. Уфы, 29/2, 37/1, 39/2.

Калининский район

ул. Интернациональная, 119,121,143, 145, Первомайская, 28а,30а, 69а, Вологодская, 7, 9, 11, 13, Стадионная, 5/2, 3, Т. Янаби, 59, 59/1, Ферина, 20, 22, Транспортная, 26, 26/1, 26/2.

Советский район

проспект Октября, 24, ул. Революционная, 80/1, Бабушкина 21/1, Айская, 76, 78, Р. Зорге, 34, Менделеева, 195/2, переулок Пархоменко, 10.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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