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В Уфе появятся «умные светофоры»

1 марта 2017, 20:04
Автоматическая система управления дорожным движением будет призвана решить проблему пробок

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в столице Башкирии будет впервые внедрена автоматическая система управления дорожным движением. Как рассказал начальник центра автоматизированной видео- и фотофиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РБ Артур Чингизов - это целый комплекс программно-технических средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения, улучшение параметров дорожной сети, снижение транспортных задержек и улучшение экологической обстановки. Эта система включает в себя так называемые интеллектуальные светофоры, системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, а также линии связи.

- Информацию, получаемую с улиц, компьютеры будут анализировать, а после выбирать наиболее подходящие варианты регулирования ситуаций на дорогах, в том числе исключать возможность появления многокилометровых автомобильных пробок, - отметил Чингизов. - Автоматическая система управления будет самостоятельно регулировать автомобильный поток для оптимального пропуска дорожного трафика.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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