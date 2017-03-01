В Уфе появятся «умные светофоры»

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в столице Башкирии будет впервые внедрена автоматическая система управления дорожным движением. Как рассказал начальник центра автоматизированной видео- и фотофиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РБ Артур Чингизов - это целый комплекс программно-технических средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения, улучшение параметров дорожной сети, снижение транспортных задержек и улучшение экологической обстановки. Эта система включает в себя так называемые интеллектуальные светофоры, системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, а также линии связи.