В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

По предварительным данным, житель Мелеуза, управляя ВАЗ-2114, ехал со стороны Оренбурга в Уфу, допустил занос и выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с грузовиком «МАЗ», за рулем которого был житель Самары. 54-летняя пассажирка легковушки, сидящая на переднем сидении, погибла. Водитель «ВАЗа» госпитализирован с множественными травмами.