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В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

1 марта 2017, 15:33
Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.

Сегодня утром, 1 марта, на 139 километре автодороги Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе произошла авария с летальным исходом, пишет в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, житель Мелеуза, управляя ВАЗ-2114, ехал со стороны Оренбурга в Уфу, допустил занос и выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с грузовиком «МАЗ», за рулем которого был житель Самары. 54-летняя пассажирка легковушки, сидящая на переднем сидении, погибла. Водитель «ВАЗа» госпитализирован с множественными травмами.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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