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Posted 1 марта 2017, 11:32

Published 1 марта 2017, 11:32

Modified 10 ноября 2022, 18:28

Updated 10 ноября 2022, 18:28

В администрации Уфимского района прокомментировали проблему Березовки

1 марта 2017, 11:32
Расселять деревню, которая находится в санитарно-защитной зоне аэропорта, у района денег нет.

На какие средства будет расселена деревня Березовка Уфимского района Башкирии остается непонятным. Аэропорт будет проводить только работы необходимые для установления санитарно-защитной зоны, сообщил Медиакорсети его директор Александр Андреев. Непосредственно расселением должны будет заниматься администрация Уфимского района, у которой пока на это денег нет.

- В конце 1990-х годов было решение Минстроя республики о запрете любого строительства на территории поселка, в конце 2016 года мы направляли письмо в ведомство с просьбой актуализировать информацию по данному вопросу, - сообщил Медиакорсети начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уфимского района Кирилл Паличев. – Конкретное решение по поселку мы будем принимать после того, как будет окончательно утверждена санитарно-защитная зона аэропорта, это должно произойти до конца 2017 года. Есть два варианта: в деревне будет документально закреплен запрет на новое строительство (данные внесены в Росреестр – прим.ред.), либо она будет расселена. Последнее возможно только при условии софинансирования из республиканкого бюджета.

Напомним, деревня Березовка находится в 550 метрах от взлетно-посадочной полосы уфимского аэропорта. Сигнальные фонари и вовсе находятся на территории деревни. Одна из семей уже несколько лет безуспешно добивается выдачи разрешение на строительство на своем участке.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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