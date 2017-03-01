Уфимская агломерация получит 2 миллиарда рублей на ремонт и обустройство дорог

Самые загруженные магистрали столицы Башкирии и шести близлежащих районов, входящих в уфимскую агломерацию будут ремонтироваться и обустраиваться в 2017 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В программу вошли 34 региона страны. В 2017 году Башкирия получит 1 миллиард рублей в виде субсидий из федерального бюджета. Об этом сегодня заявил председатель госкомтранса региона Рим Гилязетдинов
- Эти средства выделяются в виде софинансирования. Республика выделит из своего бюджета 951 млн. рублей, Уфа – 49 миллионов, - сказал Гилязетдинов. – При этом у программы есть ряд условий. Это снижение аварийных участков, увеличение дорожных сетей и положительная оценка населением проведенных работ. За два предстоящих года только в Уфе предстоит привести в порядок 72 улицы общей протяженностью 139 км
В 2017 году ремонт запланирован на улицах: 4 км Жукова, 5,5 км Сельской Богородской, 4,5 км Трамвайной, 5,5 км пр.С.Юлаева, 2,5 км пр. Октября, 2,5 км Цюрупы, 4 км Интернациональной, 3,4 км Ульяновых, 3,1 км Вологодской, 3,1 км Сосновской, 3 км Сипайловской.
В 2018 году ремонт пройдет на следующих улицах: 3,8 км Индустриальном шоссе, 4,1 км Уфимского шоссе, 6 км Бирского тракта, 4,3 Центральной, 3,3 км Пугачева, 2,7 Хмельницкого, 2,5 км Черниковской, 3 км дороги Шакша – М5.
В двухлетнем плане указан ремонт старочишминской дороги (за два года — 21 км), дороги 8 марта – Алексеевка (4,9 км), М5 – Шмидтово (4 км), Николаевка – Казырово (3,4 км), Мокроусово – Ольховое ( 4,9 км) Благовещенск – Павловка (2,4 км).
Помимо этого Уфа в 2017 году получит более 500 миллионов рублей на завершение капитального ремонта и строительства дорог, которые были не завершены в прошлом году. Это автодороги: Уфа-Дема, Уфа- Затон, улица Авроры, часть улицы Первомайской.
Стоит отметить, что сам проект рассчитан до 2025 года и таким образом за весь период на строительство дорожной сети уфимской агломерации может быть выделено 18 миллиардов рублей.