Уфимская агломерация получит 2 миллиарда рублей на ремонт и обустройство дорог

- Эти средства выделяются в виде софинансирования. Республика выделит из своего бюджета 951 млн. рублей, Уфа – 49 миллионов, - сказал Гилязетдинов. – При этом у программы есть ряд условий. Это снижение аварийных участков, увеличение дорожных сетей и положительная оценка населением проведенных работ. За два предстоящих года только в Уфе предстоит привести в порядок 72 улицы общей протяженностью 139 км