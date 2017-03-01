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«Уфаводоканал» начал подготовку к паводку

1 марта 2017, 10:36
Чтобы последствия паводка не отразились на качестве водоснабжения в Уфе.

МУП «Уфаводоканал» ведет подготовку к паводку, сообщает прес-служба администрации города. Работа ведется с начала февраля. На сегодня на предприятии создана противопаводковая комиссия, определен перечень объектов, которые могут оказаться в зоне затопления. Предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы последствия паводка не отразились на качестве питьевого водоснабжения жителей Уфы.

- Для того чтобы в прибрежные скважины не попала талая вода, проводится их герметизация, - говорится в сообщении. - Это обеспечивает поступление чистой воды только из водоносного горизонта. Создаются резервы реагентов для очистки воды. На случай аварийной ситуации на МУП «Уфаводоканал» есть система углевания – это дозирование порошкообразного активированного угля, который хорошо сорбирует нефтепродукты. На время прохождения паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40-45 в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в 3 раза.

Параллельно специалисты проверяют техническое состояние сетей водоснабжения и водоотведения, а также проводят герметизацию водоразборных колонок, узловых камер и колодцев, попадающих в зону затопления.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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