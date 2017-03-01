«Уфаводоканал» начал подготовку к паводку

- Для того чтобы в прибрежные скважины не попала талая вода, проводится их герметизация, - говорится в сообщении. - Это обеспечивает поступление чистой воды только из водоносного горизонта. Создаются резервы реагентов для очистки воды. На случай аварийной ситуации на МУП «Уфаводоканал» есть система углевания – это дозирование порошкообразного активированного угля, который хорошо сорбирует нефтепродукты. На время прохождения паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40-45 в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в 3 раза.