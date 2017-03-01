«Уфа» проводит первый матч под руководством Семака в Кубке России - трансляция

- Забегать вперед не стоит, но думаю, что шансы на выход в полуфинал у «Уфы» и «Анжи» одинаковые, так что будем бороться, стараться достичь максимального результата и пройти дальше, — сказал Юрченко в эфире «Матч-ТВ». - Не хотелось бы раскрывать подробности, это, так скажем, «семейная кухня», командная, а так настрой нового тренера ясен. Нам уже стала понятна политика, Григорян — очень амбициозный, очень целеустремленный, и в каком-то плане настойчивый, так что для нас это будет стержнем идти как можно выше, дальше. Александру Беленову хочу пожелать удачи, так как мы были в одной команде и работали много вместе. Только хорошее могу сказать о нем и желаю всяческих успехов, но отмечу перед кубковой игрой, что не только он хорошо знает нашу команду и вратарскую линию, но и я тоже.