«Уфа» проводит первый матч под руководством Семака в Кубке России - трансляция

Сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 19.00 местного времени начнется матч четвертьфинала Кубка России по футболу «Уфа» - «Анжи».
Чем интересен матч: дебюты тренеров
Это первая официальная игра ФК «Уфа» под руководством нового тренера Сергея Семака, работавшего ранее в тренерском штабе сборной России и питерского «Зенита». Он сменил на этом посту Виктора Ганчаренко, возглавившего ЦСКА. Болельщики уже успели оценить работу этого тренера, ведь команда сумела обыграть на выезде грандов отечественного футбола, московские клубы: «Локомотив» и лидера чемпионата «Спартак».
«Уфа» в межсезонье новым игроками: в состав вошли вратарь «Анжи» Александр Беленов, молдавский защитник Карп Каталин из команды «Виктору» Румыния, словенец Боян Йокич («Ноттингем Форест» Англия), защитники Александр Пуцко («Спартак» Москва) и Виктор Патрашко («Академия УТМ» Молдавия), вернулся хорватский полузащитник Иван Пауревич («Хаддерсфилд Таун» Англия).
Ворота «Анжи», скорее всего, будет защищать бывший вратарь «Уфы» Давид Юрченко, он оценил шансы команд на выход в полуфинал Кубка России как равные.
- Забегать вперед не стоит, но думаю, что шансы на выход в полуфинал у «Уфы» и «Анжи» одинаковые, так что будем бороться, стараться достичь максимального результата и пройти дальше, — сказал Юрченко в эфире «Матч-ТВ». - Не хотелось бы раскрывать подробности, это, так скажем, «семейная кухня», командная, а так настрой нового тренера ясен. Нам уже стала понятна политика, Григорян — очень амбициозный, очень целеустремленный, и в каком-то плане настойчивый, так что для нас это будет стержнем идти как можно выше, дальше. Александру Беленову хочу пожелать удачи, так как мы были в одной команде и работали много вместе. Только хорошее могу сказать о нем и желаю всяческих успехов, но отмечу перед кубковой игрой, что не только он хорошо знает нашу команду и вратарскую линию, но и я тоже.
У «Анжи», как и «Уфы», также новый тренер – Александр Григорян, он заменил на этом посту Гаджи Гаджиева.
- Ситуация непростая - команду собирали с нуля и долгое время шла работа по формированию центральной оси, - цитирует слова тренера перед матчем официальный сайт ФК «Анжи». - С того момента, как у нас появились центральные защитники и центральные полузащитники, мы строим командные действия. Но все-таки то количество времени, которое было у нас на сборах, - не тот срок, чтобы натренировать слаженную игру. Самым главным было сформировать команду. Она амбициозная, хотя и очень разношерстная: кто-то пришел из ФНЛ, не имея практики в Премьер-Лиге. Сейчас в прессе можно увидеть разного рода рейтинги по селекции и трансферам в паузе между двумя кругами, и многие не воспринимают нас всерьез. Это позволяет нам объединиться в кратчайшие сроки, и нам есть, что доказывать. Но я бы хотел отметить работу и самоотдачу игроков, тренерского штаба и руководства клуба. Мне это очень по душе.
В «Анжи» действительно очень многое изменилось: ушли 12 игроков, а на смену им пришли 14 новых футболистов.
Раньше в рамках чемпионата России «Анжи» и «Уфа» встречались трижды, уфимцы дважды выиграли и один раз сыграли вничью.
Трансляция матча
Стал известен стартовый состав Уфы: в воротах - Георги Шелия, на поле - Павел Аликин (капитан), Дмитрий Сысуев, Азамат Сысуев, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Александр Сухов, Дмитрий Стоцкий, Игбун, Александр Стоцкий, Александр Пуцко, Кэтэлин Карп.
В составе Анжи: голкипер Давид Юрченко, на поле - Александр Жиров, Тома Фибел, Магомад Мусалов, Гурам Тетрашвили, Сергей Брызгалов, Саид Эзатолахи, Арсен Хубулов, Павел Яковлев, Адлан Кацаев, Шамиль Асильдаров (капитан).
2 минута - первый угловой, его зарабатывает Анжи, но большой опасности не было.
4 минута - жесткий стык на половине поля гостей, столкнулись два уфимца, травму получает Сысуев, его уводят с поля, но потом возвращается в игру.
6 - штрафной метрах в сорока бьют гости, мяч долго мечется возле штрафной, оборона Уфы справляется.
11 - первый угловой Уфы, небольшая толчея в штрафной, и все заканчивается выносом мяча и ударом мимо ворот.
17 - футболист Анжи проходит по левому флангу, его роняют, стандарт, который переходит в угловой и нарушение правил в атаке.
22 - Слай получает мяч, отдаёт пас в штрафную, у ворот Юрченко возникает опасность, но все завершается неточным ударом.
24 - дальний удар от линии атаки Анжи, с которым Шелия легко справляется.
28 - Уфимцы атакуют, переводя мяч с фланга на фланг, но Слай допускает нарушение в нападении.
31 - первая желтая карточка в матче, её зарабатывает игрок Анжи.
33 - первый опасный удар наносят уфимцы, мяч пролетает в полуметре от штанги.
37 - второй угловой зарабатывают гости, без результата.
45 - судья добавляет минуту к основноми времени матча. Первый тайм заканчивается нулевой ничьей.
В целом игра равная, мяч больше контролировали хозяева поля, но опасных моментов было немного. Перед началом матча многие задавались вопросом, почему Беленов не заявлен в составе Уфы. По информации Медиакорсети, он не вышел на поле из-за условия в контракте.
47 - после перерыва Анжи вновь зарабатывает угловой, уфимцы отбиваются.
50 - опасный прорыв по правому флангу Уфы, Юрченко отбивает на угловой, после него Анжи проводит ответную атаку, которая заканчивается ударом мимо ворот.
54 - Уфа атакует, футболист падает в штрафной Анжи, потом столкновение с вратарём, небольшая пауза в матче. Но все обошлось без травм, правда, жёлтую карточку зарабатывает кто-то из уфимцев.
56 - Слаю дают жёлтую карточку за фол в центре поля.
58 - опасный момент у ворот Юрченко после навеса с левого фланга. И замена у гостей: Гулиев выходит вместо Асильдарова.
61 - Уфа опять в атаке, небольшой перепас во вратарской, и Юрченко забирает мяч.
63 - Анжи пробивает стандарт с правого фланга, мяч несколько раз доставляется в штрафную, но завершающий удар неточен. Зрители поддерживают Уфу криками и топотом.
65 - после красивой атаки, пас был вначале отдан пяткой Сысуевым, Затем Сухов по флангу отдает пас на Засеева, и первый гол с игры забивает Азамат Засеев. 1:0, вперёд выходят хозяева поля.
71 - тренер Анжи делает двойную замену, Долгов и Прудников заменяют Хубулова и Эзатолахи.
74 - Семак отвечает заменой Сысуева, вместо него на поле выходит Владимир Зубарев.
77 - атака Уфы, Засеев оказывается на острие атаки, игровое столкновение, он падает, пенальти не назначают. Зрители ревут, требуя гол.
81 - Азамат Засеев в центре поля получает травму, он на время покидает поле, в это время Уфа атакует.
85 - жёлтую карточку на правом фланге зарабатывает Живоглядов, мяч навешивает Юрченко, но защита справляется.
89 - Атака Уфы, навес в штрафную и удар головой - выше ворот.
К основному времени матча добавлено 3 минуты, Кротов меняет Засеева.
Свисток судьи означает историческую победу "Уфы", она впервые в своей истории выходит в полуфинал Кубка России, победив "Анжи" - 1:0.
Заслужили.