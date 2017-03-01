Сергей Семак: Засеев заслужил этот гол своим отношением

- Сложная была игра, - сказал Сергей Семак. - "Уфа" вполне заслуженно вышла в полуфинал Кубка России. Боялись ошибиться, ведь цена ошибки была высока, поэтому, возможно, была некоторая нервозность. Я благодарю команду за игру. Очень рад, что одним из героев матча стал Азамат Засеев, автор победного гола - он заслужил этот гол своим отношением к игре.