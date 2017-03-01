Сергей Семак: Засеев заслужил этот гол своим отношением

Сергей Семак после своего дебютного матча 1 марта в качестве тренера "Уфы" оценил ход игры четвертьфинала Кубка России по футболу, в котором уфимский клуб обыграл махачкалинский "Анжи" - 1:0. Победный гол забил полузащитник Азамат Засеев.
- Сложная была игра, - сказал Сергей Семак. - "Уфа" вполне заслуженно вышла в полуфинал Кубка России. Боялись ошибиться, ведь цена ошибки была высока, поэтому, возможно, была некоторая нервозность. Я благодарю команду за игру. Очень рад, что одним из героев матча стал Азамат Засеев, автор победного гола - он заслужил этот гол своим отношением к игре.
Семак признался, что волновался в своей дебютной игре.
- Да, конечно, волновался, - сказал Сергей Богданович. - Может, это волнение передалось и игрокам. Ну что ж, значит есть над чем работать.
Главный тренер "Уфы" рассказал и о трансфертах клуба в межсезонье.
- Были проблемы в обороне, ушел Васин, Никитин получил травму, - поделился он. - Но подписывать только защитников - такого приоритета не было.
Из новичков Семак отметил Кэтелина Карпа:
- Карп хорошо смотрелся на сборах, и сейчас помогал команде. У Пуцко меньше времени было на сборах, но он тоже старался.