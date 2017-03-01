Посетить Третьяковскую Галерею можно не выходя из дома

- Прямые трансляции позволят тысячам пользователям побывать в выставочных залах Галереи, независимости от места нахождения и занятости, и ознакомиться с экспонатами новой выставки, - рассказал Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте. - Надеемся, что такие виртуальные экскурсии станут отраслевым стандартом для музеев и художественных галерей.