Посетить Третьяковскую Галерею можно не выходя из дома

Третьяковская Галерея совместно с российской социальной сетью Вконтакте запустили виртуальную экскурсию. Пользователям ВКонтакте для этого необходимо приложение VK Live.
Выставка разделена на тематики: историки кино, эксперты моды и культуры расскажут о каждом направлении. Трансляции будут проходить на официальной странице Галереи во Вконтакте каждый вторник в 17:00.
- Прямые трансляции позволят тысячам пользователям побывать в выставочных залах Галереи, независимости от места нахождения и занятости, и ознакомиться с экспонатами новой выставки, - рассказал Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте. - Надеемся, что такие виртуальные экскурсии станут отраслевым стандартом для музеев и художественных галерей.
Сейчас виртуальные экскурсии пройдут по выставке «Оттепель» — это крупнейший выставочный проект Третьяковской галереи, посвященный «эпохе оттепели». Экспозиция включает произведения художников, скульпторов, режиссёров, ставших свидетелями происходивших изменений в важнейших сферах жизни советского человека.