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Из-под окон Рустэма Хамитова угнали люксовый внедорожник судьи

1 марта 2017, 11:56
Чёрный «Land Cruiser» пропал вчера вечером с парковки у Белого дома.

В Уфе совершён дерзкий угон. Хозяин не обнаружил припаркованный на парковке перед Белым домом автомобиль «Land Cruiser Prado» вечером 28 февраля. По городу был объявлена операция «перехват», но найти машину до сих пор не удалось. По информации нашего источника, чёрный «Land Cruiser Prado» принадлежит одному из судей Верховного суда Башкирии. Стоит отметить, что автомобиль был угнан с охраняемой в круглосуточном режиме парковки.

Гос. Номер угнанного автомобиля - Р855УС102, в случае, если вы что-либо знаете о местонахождении машины, просьба сообщить по телефону 237-19-60 или 02.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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