Из-под окон Рустэма Хамитова угнали люксовый внедорожник судьи

В Уфе совершён дерзкий угон. Хозяин не обнаружил припаркованный на парковке перед Белым домом автомобиль «Land Cruiser Prado» вечером 28 февраля. По городу был объявлена операция «перехват», но найти машину до сих пор не удалось. По информации нашего источника, чёрный «Land Cruiser Prado» принадлежит одному из судей Верховного суда Башкирии. Стоит отметить, что автомобиль был угнан с охраняемой в круглосуточном режиме парковки.