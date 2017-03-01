Глава Башкирии разъяснил, каким семьям будут выделять 300 тысяч за первого ребенка

- Мы хотим помочь тем молодым семьям, которые стоят в очереди на жилье, думают о том, как получить льготный кредит или льготное финансирование на покупку жилья экономкласса и социального жилья. Таким семьям, а их у нас порядка 2 тысяч, мы хотим помочь. Будем оказывать материальную поддержку в размере до 300 тыс рублей, сейчас идёт работа по формированию критериев такой помощи, - цитирует издание его слова.