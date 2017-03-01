Глава Башкирии разъяснил, каким семьям будут выделять 300 тысяч за первого ребенка

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пояснил, что материальная поддержка в размере 300 тыс руб за рождение первого ребенка будут выделять семьям, которые стоят в очереди на получение жилья, сообщает ТАСС.
- Мы хотим помочь тем молодым семьям, которые стоят в очереди на жилье, думают о том, как получить льготный кредит или льготное финансирование на покупку жилья экономкласса и социального жилья. Таким семьям, а их у нас порядка 2 тысяч, мы хотим помочь. Будем оказывать материальную поддержку в размере до 300 тыс рублей, сейчас идёт работа по формированию критериев такой помощи, - цитирует издание его слова.
Кроме этого, глава региона рассказал о том, что власти планируют помогать студенческим семьям.
- Сегодня в студенческих общежитиях почти не услышишь детских голосов, хотя в советское время, это 20-25 лет назад, студенчество было на передовых позициях. Одновременно мы нацеливаем муниципалитеты, чтобы они оказывали поддержку молодым семьям. Это непрекращающаяся работа, ежедневно генерирующая новые подходы, думаю, что нам удастся удержать на достаточно приличном уровне демографические показатели, - сказал глава Башкирии в интервью федеральному изданию.
Напомним, что в республике создана межведомственная рабочая группа по работе над улучшением демографической ситуации. Самые низкие показатели рождаемости зафиксированы в Краснокамском, Зилаирском, Федоровском районах, а также городах Салават, Дюртюли, Мелеуз. В Уфе, напротив, в 2016 году побит рекорд рождаемости шестилетней давности - на свет появились свыше 18 тысяч детей.