Депутат Госдумы из Башкирии предложил перенести День защитника Отечества на август

- Я считаю, что связывать с событиями 1918 года эту дату не следует, потому что все-таки дата связана больше с чувством любви к Родине, ощущением выполненного долга. Неужели эти чувства не испытывали наши предки? История российской, советской армии исчисляется не 99 годами, история государства российского более, чем 1000-летняя, - отметил, комментируя свою инициативу в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев. - И, конечно, история русского, российского, советского воинства тоже насчитывает более, чем 1000 лет. Мы не должны забывать и вычеркивать тех полководцев, солдат, офицеров, которые во имя Отчизны жертвовали жизнью, совершали подвиги. Забывать про Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова и многих других. Мы считаем, что дату стоит все-таки перенести. Это инициатива ЛДПР. В частности, в России до 1917 уже праздновали День памяти русского воинства. Установлен он был 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. Мы предлагаем вернуться в историю. Возможно, стоит праздновать какой-то другой день, но, ни в коем случае, не ограничиваться вот этим 99-летним периодом.