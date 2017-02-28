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Жители Башкирии могут поздравить Валентину Терешкову с юбилеем

28 февраля 2017, 09:13
6 марта первой в мире женщине-космонавту исполняется 80 лет.

В Башкирии партия «Единая Россия» запустила флешмоб, приуроченный к юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Каждый желающий с 27 февраля по 3 марта может прийти в Уфе в общественную приемную председателя партии и собственноручно заполнить праздничную открытку. Старт акции дал секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев.

Легенда отечественной и мировой космонавтики Валентина Терешкова (род. 6 марта 1937, деревня Большое Масленниково, Тутаевский район, Ярославская область, РСФСР, СССР) — советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор авиации (1995). Герой Советского Союза (1963), Герой Социалистического Труда ЧССР (1963), Герой Социалистического Труда НРБ (1963), Герой Труда Вьетнама (1971), Герой Труда МНР. Кандидат технических наук, профессор. Летчик-космонавт СССР № 6, 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майор.

Космический полет 16-19 июня 1963 года Терешкова совершила в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной - "Чайка". Продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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