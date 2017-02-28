Жители Башкирии могут поздравить Валентину Терешкову с юбилеем

В Башкирии партия «Единая Россия» запустила флешмоб, приуроченный к юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Каждый желающий с 27 февраля по 3 марта может прийти в Уфе в общественную приемную председателя партии и собственноручно заполнить праздничную открытку. Старт акции дал секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев.