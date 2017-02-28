В управлении Росреестра Башкирии ожидаются кадровые перестановки - СМИ

Игорь Шеляков родился в сентябре 1969 года в Оренбургской области. Окончил Московский лесотехнический институт, Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Юриспруденция». В 1992–2002 годах работал в госкомитете по земельным ресурсам и землеустройству республики, позже возглавлял республиканский филиал Федеральной кадастровой палаты, с 2012 года руководил республиканским управлением Росреестра.