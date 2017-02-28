В Уфе в Кузнецовском Затоне построят новое жилье

На территории общей площадью 606,4 га для строительства новых многоэтажных домов планируется снести часть существующего частного сектора и производственно-коммунальных объектов (в объеме 7,41 тыс кв м), а для размещения инженерной и транспортной инфраструктур планируется снести здания в объеме 6,1 тыс кв м. Однако весь частный сектор сносить не будут. Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение существующей усадебной жилой застройки в кварталах № 2-8, 12-18, 21, 24-31, 33-46, 59-61, 62-64.