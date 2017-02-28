В Уфе в Кузнецовском Затоне построят новое жилье

Власти Уфы утвердили проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белой и Уфой в Кировском районе города. Постановление 21 февраля подписал глава администрации города Ирек Ялалов. Документ опубликован на официальном сайте мэрии города.
Данная территория расположена в юго-восточной части уфимского полуострова в пределах района «Старая Уфа» (Кузнецовский Затон).
На территории общей площадью 606,4 га для строительства новых многоэтажных домов планируется снести часть существующего частного сектора и производственно-коммунальных объектов (в объеме 7,41 тыс кв м), а для размещения инженерной и транспортной инфраструктур планируется снести здания в объеме 6,1 тыс кв м. Однако весь частный сектор сносить не будут. Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение существующей усадебной жилой застройки в кварталах № 2-8, 12-18, 21, 24-31, 33-46, 59-61, 62-64.
Здесь также планируется строительство индивидуальных жилых домов в кварталах №10,11,52,68 объемом 10 тыс кв м.
Многоэтажная застройка планируется в кварталах 32,49,54-56,58. Здесь планируется построить 416,944 тыс кв м жилья с объектами культурно-бытового и социального назначений и детских дошкольных учреждений.
Кроме этого, на данной территории планируется строительство общеобразовательных центров, школ, детских садов и т.д.
В итоге, общий жилой фонд данного микрорайона должен будет составить 633,512 тыс кв м, в том числе сохраняемый (дома, которые не снесут - прим.) – 181,678 тыс кв м.
Заказчик этого проекта - муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора».