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В Уфе приступили к ямочному ремонту дорог

28 февраля 2017, 08:26
Коммунальщики применяют инновационный метод – холодный асфальт.

В Кировском районе Уфы начаты работы по ямочному ремонту дорог, сообщили в пресс-службе столичной администрации. В ночь на 27 февраля коммунальщики уже произвели ремонт проблемных участков – перекресток улиц Армавирской и Пугачева, восстановили дорожное покрытие и на улице Менделеева. Всего за ночь были заделаны 11 ям на дорогах с наиболее интенсивным движением.

В администрации отмечают, что «в условиях перепада температур и влажного покрытия дорожного полотна коммунальщики применяют инновационный современный способ укладки – холодный асфальт».

- Уникальные качества этого материала позволяют использовать его в самых экстремальных условиях, когда укладка горячего асфальта невозможна, - следует из сообщения.

#Новости#Фотофакт#Город#Денис Объедкин
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