В Уфе приступили к ямочному ремонту дорог

В Кировском районе Уфы начаты работы по ямочному ремонту дорог, сообщили в пресс-службе столичной администрации. В ночь на 27 февраля коммунальщики уже произвели ремонт проблемных участков – перекресток улиц Армавирской и Пугачева, восстановили дорожное покрытие и на улице Менделеева. Всего за ночь были заделаны 11 ям на дорогах с наиболее интенсивным движением.