mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в 2017 году появится природный парк «Зилим»

28 февраля 2017, 12:43
Он должен спасти уникальную природу этих мест от «диких» туристов.

Уже не первый год экологи бьют тревогу по поводу уникальных заповедных мест в Гафурийском районе Башкирии - в долине реки Зилим, рядом с Киндерлинской пещерой. По мнению ученых раньше эти места защищала сама природа, но в последние годы «дикие» туристы нанесли большой урон экосистеме этого края. На территории природного объекта находятся самые высокие скалы — Мамбет и Кузьганак, а также самая протяженная пещера на Урале - «Победа».

- Вся подготовительная работа уже проведена, документы подготовлены и мы надеемся что Зилим получит статус природного парка, - заявил заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Ильдус Яхин. – Это позволит сохранить эти объекты в своей первозданной красоте, обеспечить их надлежащею охрану и регулируемую рекреацию.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07