В Башкирии в 2017 году появится природный парк «Зилим»

Уже не первый год экологи бьют тревогу по поводу уникальных заповедных мест в Гафурийском районе Башкирии - в долине реки Зилим, рядом с Киндерлинской пещерой. По мнению ученых раньше эти места защищала сама природа, но в последние годы «дикие» туристы нанесли большой урон экосистеме этого края. На территории природного объекта находятся самые высокие скалы — Мамбет и Кузьганак, а также самая протяженная пещера на Урале - «Победа».