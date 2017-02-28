В Башкирии в 2016 году природные парки посетили более 150 тысяч человек

- В 2016 году наши четыре природных парка посетили 154 тысячи человек. Но мы не останавливаемся на достигнутом, а будем создавать новые турмаршруты, - заявил руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Минэкологии РБ Марат Хасанов. - Шесть маршрутов предлагаются туристам в природном парке Иремель, в том числе эколого-культурный маршрут «Тропою Урал-батыра» по мотивам народного башкирского эпоса. В Мурадымовском ущелье запускается новая туристическая тропа «Голубиный грот». В планах Национального парка «Башкирия» создание совместных маршрутов по территории биорезервата «Башкирский Урал», по заповеднику «Шульган-Таш». Большой интерес вызывают спелеомаршруты. Большая часть пещер находится на территории национального парка, построено пять гостевых домов, которые будут использоваться как кордоны и как места проживания для туристов. Интересны сплавы по рекам Нугуш и Агидель. Здесь устанавливаются беседки, контейнеры для сбора отходов, костровища, мангалы, туалеты.