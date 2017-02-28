В Башкирии пройдет форум строительства и ЖКХ

С 18 по 21 апреля в Башкирии пройдет весенний форум строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». В его рамках предусмотрено обсуждение вопросов «прямых договоров» между собственниками жилья и поставщиками коммунальных услуг, реализации программы капитального ремонта, развития гражданских инициатив в сфере ЖКХ.