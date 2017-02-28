В Башкирии может появиться геопарк под эгидой ЮНЕСКО

- Первый в России геопарк может появиться в Башкирии, - заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин. По его словам в республике много объектов, которые могут претендовать на получение такого статуса. Но в качестве пилотного региона был выбран северо-восток республики.