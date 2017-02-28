В Башкирии может появиться геопарк под эгидой ЮНЕСКО

- Первый в России геопарк может появиться в Башкирии, - заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин. По его словам в республике много объектов, которые могут претендовать на получение такого статуса. Но в качестве пилотного региона был выбран северо-восток республики.
- Здесь расположена 31 особо охраняемая природная территория республиканского значения, в том числе 5 государственных природных заказников и 26 памятников природы, - отметил Ильдус Яхин. - Территории геопарка используются для организации ознакомительных туристических и экологических экскурсий. Также будет использована материально-техническая база санаториев, в частности одного из крупных и популярных в республике – курорта Янгантау.
Движение по созданию геопарков зародилось в 1990-е годы и постепенно охватило всю планету. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков. В мире насчитывается около 80 геопарков в 24 странах.