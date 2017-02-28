В Башкирии может появиться еще один «МЕТРО Кэш энд Кэрри»

– Приветствуем ваши намерения и дальше развивать свой бизнес в Башкортостане. В свою очередь, предлагаем Вам обратить внимание на логистические преимущества нашей республики в плане открытия межрегионального оптово-распределительного центра компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри». Такие перспективы открывают для башкирских производителей хорошие возможности по выходу на новые рынки сбыта и привлекают дополнительные инвестиции в экономику Башкортостана, – отметил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.