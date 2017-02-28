В Башкирии может появиться еще один «МЕТРО Кэш энд Кэрри»

Власти Башкирии на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля обсудили с генеральным директором «МЕТРО Кэш энд Кэрри» Джери Калмисом вопрос открытия в регионе еще одного торгового центра компании, сообщает пресс-служба главы республики.
Господин Калмис отметил, что у компании есть интерес развивать бизнес в Уфе и Башкирии.
- Первый наш центр открылся в республике ещё в 2005 году, и мы видим растущий потенциал вашего региона, - сказал он.
– Приветствуем ваши намерения и дальше развивать свой бизнес в Башкортостане. В свою очередь, предлагаем Вам обратить внимание на логистические преимущества нашей республики в плане открытия межрегионального оптово-распределительного центра компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри». Такие перспективы открывают для башкирских производителей хорошие возможности по выходу на новые рынки сбыта и привлекают дополнительные инвестиции в экономику Башкортостана, – отметил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.
Информация о том, где именно будет построен новый торговый центр, сроки реализации проекта и необходимая сумма вложений, не уточняются.