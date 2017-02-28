В Башкирии 7-летний мальчик погиб под снежной лавиной

Вчера, 27 февраля, из-под снега в Баймакском районе извлекли труп ребенка, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Установлено, что вчера трое семилетних детей деревни Чингизово решили покататься с горы Алсын-бай на ледянках, что в 600 метрах от деревни.
Дети поднялись на гору на высоту 30 метров и съехали вниз, вызвав сход снежной массы с горы. Двух мальчишек отбросило лавиной в сторону, а третьего завалило снегом.
Приехавшие на место родственники откопали ребенка. Мальчика госпитализировали, но он скончался, по предварительным данным - от перелома основания черепа.
Назначена экспертиза для установления причины смерти погибшего. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В следственном комитете еще раз напомнили об ответственности родителей за жизнь и безопасность своих детей, недопустимо оставлять их без присмотра, особенно в таких погодных условиях, когда велика вероятность схода снега.