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В Башкирии 7-летний мальчик погиб под снежной лавиной

28 февраля 2017, 11:59
Мальчишки катались с горы, необорудованной для детских игр.

Вчера, 27 февраля, из-под снега в Баймакском районе извлекли труп ребенка, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Установлено, что вчера трое семилетних детей деревни Чингизово решили покататься с горы Алсын-бай на ледянках, что в 600 метрах от деревни.

Дети поднялись на гору на высоту 30 метров и съехали вниз, вызвав сход снежной массы с горы. Двух мальчишек отбросило лавиной в сторону, а третьего завалило снегом.

Приехавшие на место родственники откопали ребенка. Мальчика госпитализировали, но он скончался, по предварительным данным - от перелома основания черепа.

Назначена экспертиза для установления причины смерти погибшего. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В следственном комитете еще раз напомнили об ответственности родителей за жизнь и безопасность своих детей, недопустимо оставлять их без присмотра, особенно в таких погодных условиях, когда велика вероятность схода снега.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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