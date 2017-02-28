Уфа превратилась в город сугробов

Пока весна еще не привела к таянию снега, Медиакорсеть решила посмотреть, что же происходит в Уфе на улицах в последний день зимы. Даже небольшой поход убеждает в том, что снег заполонил город. Вот, например, остановка Софьи Перовской.
Как пела в своей песне Майя Кристалинская: "А снег идет, а снег идет". И люди через снежные горы пробираются к остановочным пунктам. Вот, другая остановка - Степана Кувыкина.
Эти же глыбы из снега разделяют пешеходов и автолюбителей. Для того чтобы увидеть, что происходит на проезжей части, необходимо обладать ренгеновским зрением или быть ясновидящим. Видимо, горожане уже развили в себе эти способности.
Ситуация во дворах тоже не радует: узкие тропки и каша из снега и грязи на проезжей части. Хотя видно, что коммунальные работники заезжали в Кировский район Уфы, но снегопад не оставил им никаких шансов.
Пожалуй, комфортней всего на улицах в такую погоду чувствуют себя голуби.
А детям приходится сокращать путь домой через "козьи тропы". Проход по железной лестнице возле дома Рабкоров, 4/4 с большой вероятностью может закончиться переломом ноги или руки. Я поднималась там и чуть не упала, благо, успела схватиться за перила.