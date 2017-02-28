ТОП-10: Какие авто продавались в Башкирии в 2016 году

В 2016 году Башкирия попала в число регионов России, где выросли продажи автомобилей. Так в прошедшем году в республике было продано 182 тысячи авто, что на 8,4% больше, чем в 2015. По данным агентства «Автостат» продажи новых автомобилей выросли на 4,6%, в абсолютном выражении было продано 43,6 тысячи новых автомобилей.
- Башкортостан оказался в числе регионов, которые в 2016 году показали рост рынка новых легковых автомобилей, хотя весь российский рынок, согласно данным агентства «Автостат», показал падение (-4%). Во многом это связано с низкой сравнительной базой прошлого периода, ведь в 2015 году рынок Башкортостана упал почти вдвое, - прокомментировали ситуацию эксперты.
Если говорить о вторичном рынке, который по объёмам всегда опережает продажи новых авто, то тут было продано 139,3 тысячи машин, что на 9,7% больше, чем в предыдущий год. По мнению экспертов, причины роста продаж подержанных авто - такие же, как и в случае с новыми машинами.
Если разбираться более подробно, то в ТОП-10 самых продаваемых в Башкирии новых автомобилей входят: Lada, Kia, Renault, Hyundai, Toyota, Nissan, Volkswagen, Skoda, Chevrolet и Datsun. Чаще всего продаются модели с ценником ниже 700 тысяч рублей.
Первое место рейтинга, составленного экспертами «Автостата», неизменно занимает Lada, представители отечественного автопрома более чем в два раза опередили ближайшего преследователя, продав 12,4 тысячи автомобилей. Вторая строчка - за Kia (5,3 тыс), на третьем - Renault (5,2 тыс проданных в регионе авто). Также стоит отметить тех, кто показал рост количества продаж в 2016 году. Самые впечатляющие цифры у Skoda, Renault и Hyundai, по сравнению с 2015 они выросли на 18,8, 18,1, 17,8 процентов соответственно. При этом для экспертов автомобильного рынка неожиданностью стал интерес автомобилистов к Renault Duster, который по продажам опередил привычный всем Logan.
.
По данным бюро кредитных историй (НБКИ) больше половины покупаемых в регионе авто, покупаются в кредит (56,5%). При этом в течение года доля покупаемых в кредит машин растёт, так в первом квартале 2016 года услугами банков воспользовались лишь 49,7% покупателей, а к третьему кварталу их доля выросла до 60%.