ТОП-10: Какие авто продавались в Башкирии в 2016 году

Первое место рейтинга, составленного экспертами «Автостата», неизменно занимает Lada, представители отечественного автопрома более чем в два раза опередили ближайшего преследователя, продав 12,4 тысячи автомобилей. Вторая строчка - за Kia (5,3 тыс), на третьем - Renault (5,2 тыс проданных в регионе авто). Также стоит отметить тех, кто показал рост количества продаж в 2016 году. Самые впечатляющие цифры у Skoda, Renault и Hyundai, по сравнению с 2015 они выросли на 18,8, 18,1, 17,8 процентов соответственно. При этом для экспертов автомобильного рынка неожиданностью стал интерес автомобилистов к Renault Duster, который по продажам опередил привычный всем Logan.