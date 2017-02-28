Башкирия планирует ряд проектов с Китаем и Индией в 2018 году

- У нас ближайшая дата - 2018 год с точки зрения начала реализации проектов. Это связано с тем, что достаточно большой подготовительный период. Вы знаете своеобразие китайской экономики. Достаточно долго обсуждаются проекты, а потом после принятия решения начинается работа по инвестициям, - цитирует его слова издание.