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Башкирия планирует ряд проектов с Китаем и Индией в 2018 году

28 февраля 2017, 12:50
Об этом сегодня рассказал глава республики Рустэм Хамитов.

Совместные проекты Башкирии с Китаем и Индией вступят в стадию реализации в 2018 году, сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью ТАСС.

- У нас ближайшая дата - 2018 год с точки зрения начала реализации проектов. Это связано с тем, что достаточно большой подготовительный период. Вы знаете своеобразие китайской экономики. Достаточно долго обсуждаются проекты, а потом после принятия решения начинается работа по инвестициям, - цитирует его слова издание.

Рустэм Хамитов уточнил, что с Китаем у республики дела идут «неплохо».

- С Китаем у нас есть проекты по металлургическому заводу, по цементному предприятию, опять же агросфера достаточно большая, - сказал господин Хамитов.

Индия, по его словам, для республики тоже «очень крупный партнер».

- Думаю, что наши предприятия будут продолжать работу с индийской промышленностью, это авиадвигателестроение, вертолетостроение, - сказал он.

По словам Хамитова, руководство Башкирии рассчитывает на приход индийского капитала в аграрный сектор республики.

- Хотим организовать совместное производство препаратов защиты растений, которые будут использоваться вместо традиционных гербицидов. Пока мы не говорим о крупных суммах, есть такое желание совместно начать работу в этой части, - сказал Рустэм Хамитов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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