Башкирия планирует ряд проектов с Китаем и Индией в 2018 году

Совместные проекты Башкирии с Китаем и Индией вступят в стадию реализации в 2018 году, сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью ТАСС.
- У нас ближайшая дата - 2018 год с точки зрения начала реализации проектов. Это связано с тем, что достаточно большой подготовительный период. Вы знаете своеобразие китайской экономики. Достаточно долго обсуждаются проекты, а потом после принятия решения начинается работа по инвестициям, - цитирует его слова издание.
Рустэм Хамитов уточнил, что с Китаем у республики дела идут «неплохо».
- С Китаем у нас есть проекты по металлургическому заводу, по цементному предприятию, опять же агросфера достаточно большая, - сказал господин Хамитов.
Индия, по его словам, для республики тоже «очень крупный партнер».
- Думаю, что наши предприятия будут продолжать работу с индийской промышленностью, это авиадвигателестроение, вертолетостроение, - сказал он.
По словам Хамитова, руководство Башкирии рассчитывает на приход индийского капитала в аграрный сектор республики.
- Хотим организовать совместное производство препаратов защиты растений, которые будут использоваться вместо традиционных гербицидов. Пока мы не говорим о крупных суммах, есть такое желание совместно начать работу в этой части, - сказал Рустэм Хамитов.