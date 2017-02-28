Активисты «СтопКроношпан» обещают выиграть дело в кассации

Согласно "Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде", утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36, в случае если вышестоящий суд изменил решение суда, на копии судебного акта (приговора, решения, определения, постановления) делается об этом отметка. На выдаваемой копии судебного акта уполномоченным работником аппарата суда делается отметка о дате вступления его в законную силу или о том, что оно в законную силу не вступило, и указывается, в каком деле подшит подлинный документ и в производстве какого суда находится дело (п.12.5).