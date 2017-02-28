Активисты «СтопКроношпан» обещают выиграть дело в кассации

1 марта в Уфе состоится заседание кассационной инстанции по делу №44га-86/17 КФМ, которым, как считают активисты движения «СтопКроношпан», решается судьба деревообрабатывающего завода под Уфой. 13 января они выиграли дело в апелляционной инстанции и уже праздновали победу, но противная сторона перенесла судебный спор в кассацию.
В распоряжении Медиакорсети оказалось ходатайство активистов, которое мы цитируем полностью, за исключением персональных данных.
Аргументы «СтопКроношпана»:
«Мы подали в Ленинский районный суд города Уфы Республики Башкортостан исковое заявление с требованием о признании незаконным четырех положительных заключений государственной экспертизы проектной документации объектов Индустриального парка Уфимского района Республики Башкортостан.
28 сентября 2016 года судья Ленинского районного суда города Уфы Идиятова Н.Р. вынесла определение о прекращении производства по делу по двум исковым требованиям и решение об отказе в удовлетворении других двух исковых требований.
Истцы подали частную и апелляционную жалобы на определение и решение суда соответственно.
26 декабря 2016 года Верховный суд Республики Башкортостан вынес апелляционное определение, которым оставил без изменения определение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан о прекращении производства по делу по двум исковым требованиям.
13 января 2017 года Верховный суд Республики Башкортостан вынес апелляционное определение по делу №33а-444/2017, которым отменил решение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 28 сентября 2016 года, принял новое решение о признании недействительными выданных Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы по Республике Башкортостан» положительных заключений государственной экспертизы проектной документации с результатами инженерных изысканий: «Производство древесностружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан». Корректировка» № 02-1-4-0199-15 от 09 июня 2015 года; «Индустриальный парк в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан»: Очистные сооружения дождевых стоков (1 этап строительства) № 02-1-1-3-0044-16 от 15 февраля 2016 года.
Несмотря на завершение апелляционного производства, административное дело не покинуло стен Верховного суда РБ.
Согласно ГАС «Правосудие» 26.01.2017 дело №33а-26982/2016 было сдано в отдел судебного делопроизводства.
В Ленинский районный суд дело не поступило.
Вместе с тем, уже 25.01.2016 в кассационной инстанции ВС РБ зарегистрировано дело №4га-326/2017 по кассационной жалобе ответчика ГАУ «Управление госэкспертизы по РБ»; затем зарегистрирована жалоба заинтересованного лица ООО «Кроношпан-Башкортостан».
При ознакомлении с делом стало известно, что кассационные жалобы приняты к производству без надлежаще заверенных копий обжалуемых судебных актов.
15.02.2017 вынесено определение судьи Верховного суда Республики Башкортостан Каримовой Ф.М. о направлении для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан кассационных жалоб ответчика ГАУ «Управление госэкспертизы по РБ» и заинтересованного лица «Кроношпан-Башкортостан», возбуждено кассационное производство.
В тот же день 15.02.2017 появилось уведомление о назначении заседания Президиума ВС РБ на 01.03.2017 года.
В то время как административное дело удерживалось в Верховном суде РБ, истцы ждали его в суде первой инстанции.
08.02.2017 истцы обратились в электронную приемную Ленинского районного суда города Уфы с ходатайствами о выдаче исполнительного листа (вх. №03RS0004-2637) и о выдаче 5 комплектов решения суда от 28.09.2016 с отметкой об отмене и апелляционных определений от 13.01.2017 (вх. №03RS0004-2638). Ходатайства не были исполнены.
15.02.2017 истцы обратились в электронную приемную Ленинского районного суда с ходатайствами о выдаче 5 комплектов определения суда от 28.09.2016 с отметкой о вступлении в законную силу и апелляционных определений от 26.01.2016 (вх. №03RS0004-2668).
15.02.2017 истец Курели И.Э. явилась в суд за исполнением ходатайств, однако работники канцелярии суда ответили, что дело не вернулось из Верховного суда РБ. В ответ на это Курели И.Э. сдала письменные варианты указанных ходатайств в канцелярию суда под отметку о приеме (копии прилагаем). Ходатайства не исполнены по настоящее время.
Указанными выше действиями нарушены следующие положения Инструкций по судебному делопроизводству.
Согласно "Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов", утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161, в течение пятнадцати рабочих дней со дня вынесения постановление суда апелляционной инстанции, вынесенное в случаях, предусмотренных ст. 328 ГПК РФ, ст. 309 КАС РФ, вместе с делом направляется в суд, рассмотревший дело по первой инстанции (п. 11.1.6.).
Согласно той же Инструкции (п.14.4) к кассационным жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных актов, принятых по административному делу.
В случае принятия судьей решения об истребовании дела соответствующая информация заносится в соответствующую картотеку базы данных автоматизированного судебного делопроизводства. В суд, принявший обжалуемое решение, направляется соответствующий запрос (14.6).
Согласно "Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде", утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36, в случае если вышестоящий суд изменил решение суда, на копии судебного акта (приговора, решения, определения, постановления) делается об этом отметка. На выдаваемой копии судебного акта уполномоченным работником аппарата суда делается отметка о дате вступления его в законную силу или о том, что оно в законную силу не вступило, и указывается, в каком деле подшит подлинный документ и в производстве какого суда находится дело (п.12.5).
Копии запрашиваемых судебных актов изготавливаются уполномоченным работником аппарата суда в день поступления заявления, а при невозможности - в срок не более пяти рабочих дней с указанной даты. Изготовленные, но не полученные заявителем копии судебных актов, письменных справок передаются для отправки по почте (п.12.5).
Исполнительные документы выписываются уполномоченными на то работниками суда и передаются по назначению не позднее следующего рабочего дня после вступления в законную силу судебного акта либо после возвращения дела из апелляционной инстанции (п.9.3.2).
Складывается впечатление, что судья Каримова Ф.М. вышла за пределы Инструкции по судебному делопроизводству и забрала из отдела судебного делопроизводства дело, подготовленное для отправки в суд первой инстанции.
Кроме того, из ответа Госстройнадзора РБ №4158 от 15.02.2017 истцам стало известно, что 26.01.2017 Верховный суд РБ вынес определение по делу №4га-326/2017 о приостановлении исполнения судебного акта до окончания производства по делу в суде кассационной инстанции на основании ч.2 ст.323 КАС РФ (копию прилагаем).
Согласно Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик в случае вынесения судьей определения по административному делу о приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции при истребовании дела данная информация заносится в соответствующую базу данных судебного делопроизводства, определение подшивается в кассационное производство, а его копии направляется взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю, на исполнении которого находится исполнительный документ (14.6).
Истцам не направлены копии определения, информация не занесена в базу данных судебного делопроизводства.
Более того, определение о приостановлении исполнения судебного акта вынесено судьей Каримовой Ф.М. в отсутствие заверенных судом первой инстанции копий судебных актов, т.е. по неподтвержденной жалобе ответчиков.
Инструкции по судебному делопроизводству являются основным нормативно-методическим документом, определяющим и устанавливающим единую систему организации и порядка ведения судебного делопроизводства в судах Российской Федерации, а также предусматривающим единые требования к учету и ведению документооборота верховного суда, которая подлежит обязательному соблюдению. Игнорирование судьей требований Инструкции ведет не только к нарушению судебного делопроизводства, являющегося специфической деятельностью по обеспечению правосудия, но и создает предпосылки расценивать такие действия судьи как злонамеренные и подрывающие авторитет судебной власти.
Действиями судьи Каримовой Ф.М. нарушено наше право на равный с ответчиком и заинтересованным лицом доступ к кассационному обжалованию судебных актов.
Согласно п.6 ч. 1 ст. 329 КАС РФ суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационные жалобу, представление с административным делом, вправе оставить кассационную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 321 настоящего Кодекса.
Согласно п.1 ч.1 ст.321 КАС РФ кассационная жалоба возвращаются без рассмотрения по существу, если не отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 и 7 части 1, частями 3 - 6 статьи 320 настоящего Кодекса.
Согласно ч.5 ст.320 к кассационной жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных актов, принятых по административному делу.
Согласно "Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде", утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36, в случае если вышестоящий суд изменил решение суда, на копии судебного акта (приговора, решения, определения, постановления) делается об этом отметка. На выдаваемой копии судебного акта уполномоченным работником аппарата суда делается отметка о дате вступления его в законную силу или о том, что оно в законную силу не вступило, и указывается, в каком деле подшит подлинный документ и в производстве какого суда находится дело (п.12.5).
К кассационной жалобе ответчика ГАУ «Управление госэкспертизы по РБ» не приложены:
заверенная судом первой инстанции копия определения от 28.09.2017 о прекращении производства по делу, с отметкой о вступлении в законную силу;
заверенная судом первой инстанции копия решения от 28.09.2017, с отметкой об отмене судом второй инстанции;
заверенная судом второй инстанции копия апелляционного определения от 26 декабря 2016 года.
К кассационной жалобе заинтересованного лица ООО «Кроношпан-Башкортостан» не приложены:
заверенная судом первой инстанции копия определения от 28.09.2017 о прекращении производства по делу, с отметкой о вступлении в законную силу;
заверенная судом первой инстанции копия решения от 28.09.2017, с отметкой об отмене судом второй инстанции;
заверенная судом второй инстанции копия апелляционного определения от 26 декабря 2016 года.
На основании изложенного, руководствуясь п.6 ч.1 ст.329 КАС РФ, просим:
1) Оставить без рассмотрения по существу кассационные жалобы ответчика ГАУ «Управление госэкспертизы по РБ» и заинтересованного лица ООО «Кроношпан-Башкортостан».
2) Отменить определение судьи Верховного суда Республики Башкортостан Каримовой Ф.М. от 26.01.2017 о приостановлении исполнения судебного акта до окончания производства по делу в суде кассационной инстанции.
3) Направить административное дело в суд первой инстанции с целью соблюдения прав истцов на получение заверенных копий судебных актов, на исполнение апелляционного определения от 13.01.2017, на соблюдение права на равный с ответчиком и заинтересованным лицом доступ к кассационному обжалованию судебных актов.»
Вместо выводов
Поскольку дело имеет общественное значение, мы привели аргументы участников движения «СтопКроношпан» полностью. Они считают, что вышеприведенные доводы принесут им победу в суде. Редакция готова в полном объеме представить и точку зрения другой стороны: ГАУ «Управление госэкспертизы по РБ» и ООО «Кроношпан-Башкортостан».