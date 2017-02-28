28 февраля - 5 марта: Приближается череда важных событий

Переходная от зимы к весне неделя обещает интересные события и движения на валютном рынке. Кроме политических заявлений ключевых для финансовых рынков фигур, в начале марта будут традиционно опубликованы важные макроэкономические отчеты, в том числе, по деловой активности.
- Прежде всего стоит обратить внимание на выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которое состоится во вторник, 28 февраля. Участники финансовых рынков ждут конкретики относительно анонсированной ранее программы налогового стимулирования. Реформа налогообложения, направленная на повышение конкурентоспособности американских корпораций и стимулирование их возврата в налоговое поле США из других юрисдикций – один из основополагающих принципов экономической программы нового президента.
До сих пор, финансовые рынки, особенно фондовый рынок США, в целом позитивно воспринимал перемены в экономической политике США. Американские фондовые индексы находятся вблизи своих исторических максимумов. Индекс широкого рынка [email protected] 500 превысил отметку 2367. Сумеет ли Трамп толкнуть своей речью индексы к новым рекордам – пока это остается интригой. Слишком высокую планку ожиданий задал президент, когда прокомментировал будущие реформы как «феноменальные».
Кроме того, в течение недели будут выступать несколько членов Федеральной Резервной Системы США, в том числе и глава американского регулятора Джанет Йеллен и его заместитель Стенли Фишер. Основной вопрос для участников международного валютного рынка – станет ли ФРС повышать ставки на приближающемся мартовском заседании. Ожидание не превышает 40%, но ФРС может и удивить рынки, особенно, если президент Трамп, действительно представит «революционные» налоговые реформы.
Пока доллар США находится в стадии консолидации. Индекс доллара DXY ICE (взвешенная стоимость американской валюты против корзины валют стран, основных торговых партнеров США) заперт в диапазоне 100,40 -101,80. Среднесрочный тренд с прицелом на рост DXY ICE к 103,70 сохраняется, но необходимы более выраженные драйверы, которые могут повысить ожидание относительно темпов ужесточения монетарной политики в США.
На российском локальном рынке рубль вернул себе роль лидера. Но окончание налогового периода лишит российскую валюту внутреннего фактора поддержки. Согласно данным комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) международные спекулянты сократили свои позиции в пользу рубля на 542 контракта. Хотя стоит отметить, что общий сальдированный показатель все равно находится вблизи максимумов последних двух месяцев. Влияние на рубль могут оказать также планы Внешэкономбанка конвертировать 6 млрд долларов в рубли. В целом рубль пока сохраняет интерес для покупателей, хотя, как показали продажи национальной валюты в прошедшую пятницу, ситуация может и кардинально измениться. Диапазон значений 58,40 - 58,60 выступает в качестве сопротивления росту стоимости американского доллара на Московской бирже. При пробое вверх среднесрочная картина поменяется на противоположную.