mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

28 февраля - 5 марта: Приближается череда важных событий

28 февраля 2017, 12:09
Как события недели отразятся на курсах доллара и рубля.

Переходная от зимы к весне неделя обещает интересные события и движения на валютном рынке. Кроме политических заявлений ключевых для финансовых рынков фигур, в начале марта будут традиционно опубликованы важные макроэкономические отчеты, в том числе, по деловой активности.

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров комментирует предстоящие события недели:

- Прежде всего стоит обратить внимание на выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которое состоится во вторник, 28 февраля. Участники финансовых рынков ждут конкретики относительно анонсированной ранее программы налогового стимулирования. Реформа налогообложения, направленная на повышение конкурентоспособности американских корпораций и стимулирование их возврата в налоговое поле США из других юрисдикций – один из основополагающих принципов экономической программы нового президента.

До сих пор, финансовые рынки, особенно фондовый рынок США, в целом позитивно воспринимал перемены в экономической политике США. Американские фондовые индексы находятся вблизи своих исторических максимумов. Индекс широкого рынка [email protected] 500 превысил отметку 2367. Сумеет ли Трамп толкнуть своей речью индексы к новым рекордам – пока это остается интригой. Слишком высокую планку ожиданий задал президент, когда прокомментировал будущие реформы как «феноменальные».

Кроме того, в течение недели будут выступать несколько членов Федеральной Резервной Системы США, в том числе и глава американского регулятора Джанет Йеллен и его заместитель Стенли Фишер. Основной вопрос для участников международного валютного рынка – станет ли ФРС повышать ставки на приближающемся мартовском заседании. Ожидание не превышает 40%, но ФРС может и удивить рынки, особенно, если президент Трамп, действительно представит «революционные» налоговые реформы.

Пока доллар США находится в стадии консолидации. Индекс доллара DXY ICE (взвешенная стоимость американской валюты против корзины валют стран, основных торговых партнеров США) заперт в диапазоне 100,40 -101,80. Среднесрочный тренд с прицелом на рост DXY ICE к 103,70 сохраняется, но необходимы более выраженные драйверы, которые могут повысить ожидание относительно темпов ужесточения монетарной политики в США.

На российском локальном рынке рубль вернул себе роль лидера. Но окончание налогового периода лишит российскую валюту внутреннего фактора поддержки. Согласно данным комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) международные спекулянты сократили свои позиции в пользу рубля на 542 контракта. Хотя стоит отметить, что общий сальдированный показатель все равно находится вблизи максимумов последних двух месяцев. Влияние на рубль могут оказать также планы Внешэкономбанка конвертировать 6 млрд долларов в рубли. В целом рубль пока сохраняет интерес для покупателей, хотя, как показали продажи национальной валюты в прошедшую пятницу, ситуация может и кардинально измениться. Диапазон значений 58,40 - 58,60 выступает в качестве сопротивления росту стоимости американского доллара на Московской бирже. При пробое вверх среднесрочная картина поменяется на противоположную.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07