28 февраля - 5 марта: Приближается череда важных событий

На российском локальном рынке рубль вернул себе роль лидера. Но окончание налогового периода лишит российскую валюту внутреннего фактора поддержки. Согласно данным комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) международные спекулянты сократили свои позиции в пользу рубля на 542 контракта. Хотя стоит отметить, что общий сальдированный показатель все равно находится вблизи максимумов последних двух месяцев. Влияние на рубль могут оказать также планы Внешэкономбанка конвертировать 6 млрд долларов в рубли. В целом рубль пока сохраняет интерес для покупателей, хотя, как показали продажи национальной валюты в прошедшую пятницу, ситуация может и кардинально измениться. Диапазон значений 58,40 - 58,60 выступает в качестве сопротивления росту стоимости американского доллара на Московской бирже. При пробое вверх среднесрочная картина поменяется на противоположную.