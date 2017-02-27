В каких районах Уфы уберут снег 28 февраля

В пресс-службе администрации Уфы призывают горожан следить за информацией об уборке снега и своевременно освобождать дворы от личного автотранспорта на время с 9.00 до 17.00 часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд специализированной техники для расчистки территории. Уборку снега завтра, 28 февраля, проведут по следующим адресам:
Калининский район
уборка дворов:
ул. Черниковская, 75/1,77, Первомайская, 48, А. Невского, 8, Б. Хмельницкого, 14, 18, 20, Вологодская, 17, Плеханова, 5/1, Кигинская, 2а, Мечетлинская, 6а, Т. Янаби, 69, 71, Ферина, 20/1, Маяковского, 16, 13
очистка кровель домов:
ул. Кремлевская, 32, 34а, 36, Черниковская, 24, 27, 31а, Уссурийская, 30, 32, Б. Хмельницкого, 52/1, Сосновская, 55а, 68, Мебельная, 1, 2, 3, 4, Фурманова, 15, 16, 17, Победы, 10а, 10.
Орджоникидзевский район
уборка дворов:
ул. Конституции, 6, Кольцевая, 50, 159, Короленко, 8, Блюхера, 6а, Вологодская, 56, 146, Российская, 56а, Ш. Руставели, 76, Мира, 9/2, Уфимское шоссе, 25/2
очистка кровель домов:
ул. Конституции, 6, Кольцевая, 50, 62, 159, Короленко, 8, Вологодская, 56, 146, Российская, 56а, Ш. Руставели, 76, Мира, 9/2.
Кировский район
ул. Менделеева, 146/2, Цюрупы, 20/2, 22, Коммунистическая, 75, С. Кувыкина, 10, С. Перовской, 22а.
Октябрьский район
уборка дворов:
ул. Шафиева, 4, 6, 50 лет СССР, 3, 5, 9, 11, 45/1, 45/2, Комсомольская, 135, Лесотехникума, 20, 22, Российская, 171, 171а, 171б, 171в, Зеленогорская, 3, 5
очистка кровель домов:
проспект Октября, 61/2, 90, 108, ул. Р. Зорге, 49/1, Российская, 74, 50 лет СССР, 43/1; мкр. Сипайлово – ул. М. Жукова, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 17б, 23, М. Рыльского, 24/2, 14/1, Ю. Гагарина, 52, 52/1, 54, А. Королева, 4.
Демский район
уборка дворов:
ул. Мусоргского, 9, 11, Таллинская, 18, 20, 22, 24, Ухтомского, 16, 17, 1-я Строителей, 42, 44, 46
очистка кровель домов:
ул. Центральная, 12, 16, 28.
Ленинский район
уборка дворов:
ул. Достоевского, 48, Коммунистическая, 45, Летчиков, 5/5, Аральская, 30
очистка кровель домов:
ул. Достоевского, 40/16, 40/17, Коммунистическая, 45, Ирендык, 38, Рижская, 1.
Советский район
проспект Октября, 48/2, Революционная, 96/2, Б. Ибрагимова, 21, 50 лет Октября, 18, С. Халтурина, 45, Харьковская, 129/131, С. Злобина 22/1а, 22/1б, 22/1в, 42, 50 лет СССР, 8.