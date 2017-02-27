В каких районах Уфы уберут снег 28 февраля

В пресс-службе администрации Уфы призывают горожан следить за информацией об уборке снега и своевременно освобождать дворы от личного автотранспорта на время с 9.00 до 17.00 часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд специализированной техники для расчистки территории. Уборку снега завтра, 28 февраля, проведут по следующим адресам: