В Башкирии спасатели предупредили об опасности схода снега с крыш

В последние дни календарной зимы в Башкирии наблюдаются резкие перепады температуры воздуха, вследствие чего увеличивается угроза схода снега и ледяных масс с крыш зданий. Опасность представляют свисающие с крыш сосульки, наледи, а также снег, падающий с крыш и козырьков подъездов, сход снежных масс в сельской местности со склонов оврагов. Напомним, что из-за схода снега с крыши частного дома 25 февраля в Белорецке погибла женщина.
Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает основные правила безопасности:
- При выходе из зданий, обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их обрушения. Особое внимание, следует уделить безопасности детей.
- Если во время движения по тротуару, вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее покинуть место вероятного схода снега.
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
- Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.
- Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
- При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в управляющую компанию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.