В Башкирии спасатели предупредили об опасности схода снега с крыш

В последние дни календарной зимы в Башкирии наблюдаются резкие перепады температуры воздуха, вследствие чего увеличивается угроза схода снега и ледяных масс с крыш зданий. Опасность представляют свисающие с крыш сосульки, наледи, а также снег, падающий с крыш и козырьков подъездов, сход снежных масс в сельской местности со склонов оврагов. Напомним, что из-за схода снега с крыши частного дома 25 февраля в Белорецке погибла женщина.