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В Башкирии сошедший с крыши снег убил женщину

27 февраля 2017, 16:34
Тело нашли около ее дома.

Днем 25 февраля из-под снега извлекли тело женщины около собственного дома в Белорецке, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Предварительно установили, что с 24 по 25 февраля 52-летняя женщина перестала отвечать на телефонные звонки родственников. Приехавшие к ее дому родственники обнаружили тело под снегом.

По предварительным данным, женщина вышла во двор, и на нее с крыши упал пласт снега. Пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти погибшей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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