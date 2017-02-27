В Башкирии сошедший с крыши снег убил женщину

Днем 25 февраля из-под снега извлекли тело женщины около собственного дома в Белорецке, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Предварительно установили, что с 24 по 25 февраля 52-летняя женщина перестала отвечать на телефонные звонки родственников. Приехавшие к ее дому родственники обнаружили тело под снегом.
По предварительным данным, женщина вышла во двор, и на нее с крыши упал пласт снега. Пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти погибшей.