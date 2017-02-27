В Башкирии арестовали мужчину по подозрению в убийстве отца

22 февраля мужчина пришел домой пьяным. Его отец высказался о злоупотреблении алкоголем, за что 31-летний мужчина его избил. Через некоторое время 68-летний потерпевший скончался. Сын скрылся с места преступления, но через двое суток был задержан полицейскими.