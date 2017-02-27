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В Башкирии арестовали мужчину по подозрению в убийстве отца

27 февраля 2017, 14:15
Сейчас обвиняемый находится под стражей.

31-летний житель Кушнаренковского района Башкирии обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

22 февраля мужчина пришел домой пьяным. Его отец высказался о злоупотреблении алкоголем, за что 31-летний мужчина его избил. Через некоторое время 68-летний потерпевший скончался. Сын скрылся с места преступления, но через двое суток был задержан полицейскими.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Обвиняемый находится под стражей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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