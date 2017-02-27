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На автодорогах Башкирии вводится ограничение движения транспорта

27 февраля 2017, 13:52
Оно будет действовать с 1 по 30 апреля 2017 года.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Башкирии с 1 по 30 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств c превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, сообщает пресс-служба госкомтранса республики. Аналогичные ограничения будут введены также в период с 1 июня по 31 августа 2017 года.

Эта мера, введенная постановлением правительства, должна позволить сохранить республиканские дороги в нормальном техническом состоянии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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