На автодорогах Башкирии вводится ограничение движения транспорта

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Башкирии с 1 по 30 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств c превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, сообщает пресс-служба госкомтранса республики. Аналогичные ограничения будут введены также в период с 1 июня по 31 августа 2017 года.